Choppão existe há 42 anos, resiste às mudanças e tem clientes fieis - saiba

Gilberto Leite Choppão é ponto de encontros e de rodas de conversas. É o restaurante mais tradicional de Cuiabá

O bar e restaurante Choppão completou 42 anos recentemente. No tempo em que surgiu, 1974, a Capital era muito menor e tinha uma população consideravelmente idem.

Apesar de todo esse tempo de existência, nunca mudou algumas de suas principais características, como a aparência avarandada, conseguida alguns anos depois de sua fundação -- quando era uma espécie de ranchão ou rodízio ainda existente nos municípios do interior-, o atendimento com um ar pessoal, a possibilidade de sempre encontrar algum conhecido e, enfim, ainda hoje ter em alguma medida um termômetro de como anda a vida política e social da cidade.

É lugar de pautas para jornalistas, seja para conseguir, seja para discutir, advogados, médicos, escritores ou fofoqueiros em geral. Mas também é onde se tem certeza de comida em sistema à la carte de qualidade, agora servida também em porções menores, pra uma pessoa só, no chamado sistema executivo.

Tudo começou em 1974, no bairro hoje chamado Goiabeiras. Um tempo em que era a saída do centro da cidade para os bairros mais afastados. Naqueles anos, a característica não poderia ser mais cuiabana: era um restaurante criado num grande quintal, cheio de mangueiras. Ironicamente, quem começou o talvez último espaço tradicional da sociedade cuiabana era mineiro, o senhor Geraldo Barbosa.

A migração estava em seu início, e a Capital exibia ares, clima e ritmo de cidade do interior. Talvez isso explique porque o cardápio sempre foi uma mistura de comidas bastante comuns aqui, como o escaldado, pintado a palito e frango a passarinho, com a culinária de outros lugares, como filé e picanha à mineira (feijão tropeiro, couve e tudo o mais no acompanhamento), à parmegiana e até mesmo à cubana.

O fascínio ainda hoje inegável talvez advenha desse ar de casa comunitária, ponto de encontro. Um dos muitos ditos sobre o lugar dá conta de que lá é possível ver e conviver com todo tipo de gente. Desde vereadores e toda a fauna política até casais, famílias e, dependendo do horário, o restante dos espécimes notívagos não tão agregados assim ao conceito de tradição, família e propriedade. E ainda assim todos convivem em harmonia (ao menos no mais das vezes).

Gilberto Leite O gerente Pedro Carlos da Penha diz que a casa nunca serve menos de 200 porções diárias de comida

Um dos frequentadores do lugar, um agente de saúde pública nascido em São Paulo, conta ter se acostumado ao espaço gastronômico há 22 anos. “Gosto de tudo aqui, do cardápio, do atendimento, sou amigo de todos os garçons, conheço um pouco da personalidade de cada um deles. Além disso, os clientes mais antigos tem privilégios como até adaptar alguns dos pratos servidos pela casa, algo não sempre permitido”, explica.

O gerente do lugar, Pedro Carlos da Penha, diz que o fluxo de pessoas varia durante a semana e conforme o horário, mas a casa nunca serve menos de 200 porções diárias de comida, em média, numa variedade que vai de escaldados a pizzas, sem deixar de lado as porções típicas de comida de boteco e os outros pratos mais elaborados.

E nisso, o restaurante rompeu com a tradição e criou um novo referencial. “Fomos o primeiro restaurante da cidade a contratar uma nutricionista para elaborar nossos pratos para, além de mantê-los saborosos, torná-los mais saudáveis”, explica Penha, do alto de seus 22 anos de trabalho no mesmo lugar.

Mas nem tudo é glória e bom nome quando envolve o Choppão. Na década de 1980, a praça que hoje é confundida com seu nome (a Oito de Abril) era também sinônimo de zona de baixo meretrício. Masculino e feminino. “Essa época foi difícil para os proprietários, pois a praça ganhou uma péssima fama. A circulação e o serviço nunca mudaram, mas a essa má fama fundiu-se ao nome do restaurante, prejudicando uma imagem construída durante anos”, lembra o gerente .

Quem sofreu as consequências desse período mais gravemente foi o imigrante japonês Yoshiko Osaki, que havia comprado o restaurante do primeiro dono. Assolado pela junção do nome do comércio ao apelido nada piedoso de “praça dos travestis”, não teve alternativa a não ser colocar o ponto à venda, pois ninguém mais frequentava o lugar, a não ser os próprios profissionais do sexo.

Foi quando aconteceu a terceira e última troca de proprietários, já em fins do ano de 1985. Comprado por dois irmãos paulistas, Mário e Fernando Quaresma de Andrade, eles viram uma oportunidade onde tudo parecia fracasso.

O renascimento veio com uma reestruturação no espaço físico. Foram construídos os famosos arcos da varanda hoje tão característica. Além disso, eles articularam a criação de uma associação ainda em atividade, a dos comerciantes da Praça 08 de Abril.

“A partir de então a praça onde se localiza o Choppão tornou-se novamente um local familiar, e aos poucos alguns frequentadores que haviam se afastado retornaram sua frequência ao restaurante, espalhando a boa notícia de que tudo voltara a ser como antes”, diz texto no site da casa.

Sobre uma dúvida que assola alguns dos frequentadores, se vai ou não haver a instalação de condicionadores de ar – o espaço é ventilado apenas por ventiladores e umidificadores –, o gerente é vago, pois sabe que se isso é queixa constante dos que vêm de fora e alguns cuiabanos no período mais quente e seco, particularmente agosto e setembro, há uma tradição a ser mantida.

Assim, ele lembra que a manutenção da varanda é algo sempre colocado em pauta. “O artista plástico de reconhecimento nacional e internacional, Adir Sodré, é nosso parceiro há anos. Ele sempre faz questão de manter seu trabalho nos arcos. Então, ainda não conseguimos decidir o melhor jeito de agradar, com um meio-termo, os que pedem pelo ar-condicionado e os que preferem manter como está hoje. Ainda vamos pensar num jeito de melhorar a climatização”, encerra.

Certo é que, depois de enfrentar crises nacionais e locais graves, infinitas mudanças de planos econômicos, além do já citado período de ostracismo social derivado do preconceito do ser humano comum aos que na noite se escondem exatamente porque o status quo não aceita, o Choppão vai continuar fechando somente nas terças-feiras que não são feriados, sempre abrindo a partir das 10h30 até os últimos clientes. Saiam eles no nascer do dia ou não.