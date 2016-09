Cremutty une frutos e costumes regionais na arte de fazer sorvetes

Gilberto Leite Janã diz que pesquisa durou 10 anos. Foi feita no país e exterior

Criada a partir do apreço de seus proprietários pelo produto que hoje vendem, a Cremutty Sorvetes Artesanais resolveu traduzir a expertise adquirida em anos de consumo do produto aos frutos, usos e costumes da Capital (e também de Mato Grosso, no caso dos sabores regionais) para criação de um conceito novo na produção e comercialização dessa sobremesa.

A partir da feitura completamente artesanal – máquinas, só as de misturar e bater as ligas com as frutas, água e leite –, a proprietária e jornalista Janã Pinheiro começou uma busca por valorização da cultura gastronômica local.

Ela explica ao que a paixão pelo sorvete e o amor por Cuiabá a levaram a querer unir o útil ao agradável: abrir um negócio próprio onde a qualidade do que iria servir fosse a mesma exigida e procurada quando saia de casa para consumir, com seu marido e sócio Weber Souza, a delícia gelada cujas origens contam pelo menos três mil anos de uma história começada na China.

Essa pesquisa demorou dez anos e incluiu viagens por todo o Brasil e Europa e, sim, a Itália foi a mais visitada devido à excelência na feitura e criação de sabores.

Só então ela montou a primeira loja no bairro Jardim Imperial (zona sul de Cuiabá), há exatos cinco anos.

Inicialmente uma picoleteria, expandiu o negócio para uma sorveteria propriamente dita, com taças clássicas como colegial, sundae e banana-split. Isso depois de passar dois daqueles aludidos dez anos somente experimentando sabores e conhecendo técnicas de fabricação artesanal.

Hoje, oferece em seu cardápio 50 sabores de sorvete em massa, 60 outros de picolés (numa gama tão variada que inclui desde caipirinha até bocaiúva), 18 tipos de palletas mexicanas, além de tortas e outras sobremesas geladas, como uma inacreditável montagem em quatro camadas (frutas, pão de ló, sorvete e marshmallow levemente tostado) chamada de “sorvete assado”.

Aos preocupados com a forma, Janã garante que suas receitas têm açúcares reduzidos e são balanceadas para serem saudáveis. Para os mais fitness, há uma linha diet com o mesmo número de sabores e os sem lactose. “No caso dos diet, ficamos dois anos experimentando e testando, até eliminar completamente o sabor de adoçante, porque sei que ninguém gosta de sentir aquele sabor residual de remédio”, lembra.

Chico Ferreira Banana-split, uma das opções da Cremutty. São 50 sabores de sorvete de massa e 60 de picolés

Em todas as formas, a mesma base de receita. “Nossos sorvetes, seja picolé ou massa, são sempre feitos à base de água ou leite e seus derivados, fruta e liga natural. Não utilizamos gordura vegetal hidrogenada de maneira nenhuma”, explica a sorveteira.

Gaúcha de nascimento, mas cuiabana por opção e afinidade – “sou do tipo que briga com quem fala mal de Cuiabá” –, tratou rapidinho de incluir iguarias regionais, como a bocaiúva, “tirada à faca e fornecida por pequenos produtores de Poconé”, para fazer as honras da casa.

Ali, no freezer ao lado do zucotto, do iogurte com damasco, vizinho das frutas vermelhas com cupuaçu, capuccino, tamarindo e cajá, só pra fechar o período com frutas que todo cuiabano conhece.

Assim como reconhece de imediato o espaço para tomada da fresca, criado por ela na parte da frente da filial da avenida Marechal Deodoro e adornado por uma janela com uma foto do grupo de Cururu e Siriri Flor Ribeirinha.

E essa aposta na cultura local – da logomarca aos sabores, do labor artesanal ao atendimento acolhedor, informal como só cuiabanos o são – tem efeitos imediatos. No momento da entrevista, dois senhores chegam , entram na loja, que nem aberta estava, e pedem, sorridentes: “Fiquei sabendo que aqui tem sorvete de caipirinha, é verdade?”.

Diante da surpresa do repórter, Janã sorri e explica: “É um sucesso, vendemos muitos picolés de caipirinha”. Era o slogan se fazendo valer (“na Cremutty valorizamos o artesanal. Valorizamos o regional”) na frente de todos. Em tempo: é absolutamente acessível, pois seus preços variam de R$ 3 (o picolé) a R$ 23 (uma travessa de sorvete assado que serve fácil dois adultos e uma criança).

As duas lojas estão localizadas exatamente na Avenida das Palmeiras, 32, sala 4 (próximo ao Condomínio Belvedere) e na Avenida Marechal Deodoro, logo atrás do IFMT. O atendimento é a partir das 14h.