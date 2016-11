Curso de vinhos para os enófilos

Ilustração No curso, serão abordadas questões como o processo de vinificação de brancos, tintos e espumantes, a relação entre vinho e saúde, além de cuidados na guarda e armazenamento das garrafas de vinho

Ensinar como dar os primeiros passos no mundo da enologia, seja como enófilo (aquele que degusta vinhos com um pouco mais de vontade que os bebedores habituais) ou, com muito mais estudo e tempo, claro, tornar-se, quem sabe, um dia, sommelier (profissional responsável pela escolha, armazenamento, recomendação e tudo o mais tangente ao vinhos e cervejas em restaurantes) é a pretensão do Curso Básico de Vinhos, a ser realizado no Grand Odara, entre hoje (25) e 4 de dezembro.

Além de ser, de acordo com a assessoria do evento, especialmente formatado para leigos e amadores com vontade de melhorar o conhecimento sobre o assunto, contará com dois profissionais renomados da área, Arthur Piccolomini de Azevedo e Mario Telles Junior, ambos com vasta experiência na arte da degustação correta dos aromas, sabores e fermentações das diversas espécies de bebidas derivadas de também variadas uvas e reconhecido conhecimento de vinícolas espalhadas mundo afora. Tanto da América do Sul (Chile, Argentina), quanto da América do Norte (Estados Unidos), Oceania (Austrália) e Europa (França, Espanha e Alemanha, entre outros).

Organizado para acontecer em dois finais de semana, inclui (óbvio) a degustação de bons vinhos para levar ao “consumo com qualidade e conhecimento”. O preço? R$ 1 mil por participante.

Elaborado para abordar de maneira didática todos os tópicos principais relacionados ao reconhecimento e apreciação das qualidades de vinhos, também vai abordar um pouco da história e da importância social do vinho, desde o seu consumo domiciliar até nos restaurantes.

Para quem sonha em começar na parte profissional, questões como importância da vinicultura para a qualidade da bebida, o processo de vinificação de brancos, tintos e espumantes, a relação entre vinho e saúde, cuidados na guarda e armazenamento das garrafas e os principais fundamentos da harmonização entre vinho e comida.

O mesmo acontece com quem se interessa por enogastronomia, pois será acompanhada de exemplos concretos sobre como funciona a relação entre cada tipo de vinho e os componentes básicos de cada prato: peixe, aves e demais carnes, queijos e frios .

Ambos profissionais presentes em Cuiabá fazem parte da Associação Brasileira de Sommeliers, de São Paulo, e são responsáveis por ministrar esse tipo de curso cotidianamente na ABS.

Palestrantes

vinhos Arthur Piccolomini de Azevedo é presidente da ABS-SP, consultor de vinhos, jornalista, palestrante e professor do Curso de Formação de Sommeliers

Arthur Piccolomini de Azevedo é presidente da ABS-SP, diretor-executivo da ABS-Brasil, editor do website www.artwine.com.br, consultor de vinhos, jornalista, palestrante e professor do Curso de Formação de Sommeliers e Profissionais e outros cursos da ABS-SP. Ele também é médico pediatra, formado na Universidade de São Paulo (USP) em 1975. Dedicou 30 anos da vida à área da saúde até que, em 2008, decidiu dedicar-se integralmente ao estudo dos vinhos e ao jornalismo especializado. Possui certificações tanto da Associação Brasileira de Sommelier e quanto da francesa ASI (Association de la Sommellerie Internationale) .

Mario Telles Junior também é médico pediatra formado pela USP. Professor universitário por 20 anos (entre 1974-1994), é autor de dois livros sobre nutrição em pediatria, mas dedica-se ao estudo dos vinhos desde 1978. A longa experiência o levou a ser um dos membros fundadores da ABS São Paulo. Conhece e estudou diversas regiões vitivinícolas da América do Sul (Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, Chile), Europa (Alsácia, Champagne, Borgonha, Toscana, Veneto , Rhône, Provence, Bordeaux, além de várias regiões de Portugal e Espanha). Também é autor de diversos artigos publicados em revistas e jornais especializados.

É o organizador dos cursos básico, avançado e de compatibilização enogastronômica da ABS-SP desde sua fundação. Já ministrou aulas de vinho para empresas como Compaq Novartis, Banco Santander e Roche do Brasil, além de cursos por todo o Brasil.

Já degustou, comentou e publicou sobre cerca de 10 mil vinhos diferentes. É o editor responsável e proprietário da revista Wine Stile, onde também escreve, desde 2005.