Inovador, pudim em pote de MT já comercializa 10 mil unidades/mês

Divulgação Especialista em gastronomia, Eugênio teve a ideia de criar o pudim de pote

O especialista em gastronomia Eugênio de Souza, formado em hotelaria e com experiência no ramo de serviços e produtos de alimentação no Brasil e na Europa, decidiu, às vésperas da Copa do Mundo da Fifa, vir para Cuiabá.

Dotado de um objetivo claro, criar um novo formato de sobremesa de pote. “Queria fazer e vender o primeiro pudim de leite condensado no pote de vidro do Brasil”, explica o gastrônomo.

Deu tão certo que o produto criado por ele, batizado de Mr Puddin, andou recebendo elogios do senador e ministro da Agricultura Blairo Maggi. O político e empresário deitou elogios ao produto em post na mídia social Facebook.

“Foi uma grande surpresa para nós ver que o ministro Blairo Maggi é nosso cliente e acabou postando uma foto durante sua visita a Cuiabá experimentando nosso pudim, isso nos deixa muito feliz: saber que ele apoia os empreendedores do Estado”, contou Eugênio ao .

Para não perder o bonde do sucesso repentino (estão a dois meses de completar um ano apenas), a empresa já vai lançar agora em dezembro novos sabores: zero lactose, chocolate e coco.

Até lá, os três sócios trabalham sozinhos e, mesmo assim, já conseguem produzir e vender cerca de 10 mil potes por mês em uma pequena fábrica local. Os preços variam entre R$ 7,49 e R$ 8,65, apesar de estar com um lote em oferta na Rede Comper a R$ 6,99.

Reprodução Ministro da Agricultura, Blairo "posa" com pode te pudim feito no Estado

Entretanto, nada veio fácil como pode parecer. Tudo é resultado de muito trabalho e estudo. Eugênio explica que havia concebido a ideia do produto, que hoje é seu modo de vida, bem antes, durante uma viagem ao Rio de Janeiro. “Eu estava em um hotel e vi uma sobremesa num pote, mas não consegui identificar se era pudim mesmo. Aí me veio o insight”.

Já na Capital de Mato Grosso, começou a trabalhar no Buffet Leila Malouf. Depois da experiência, firmou a certeza de abrir um negócio próprio e a necessidade de empreender, inovar. O ineditismo de seu produto confirmou essa vontade. Assim, convidou o amigo Glauco Pacheco (cujo ramo de expertise é padaria e confeitaria) para, juntos, criarem uma sociedade e, finalmente, fazer, envasar e comercializar o pudim de leite.

“Nosso diferencial também é a praticidade. Quando você volta pra casa, dez da noite, e dá aquela vontade de comer pudim, que restaurante ou padaria vai estar aberto? E aí o pote vai estar na geladeira”, afirma Glauco. “E na padaria, quando tem o pudim, o primeiro pedaço sempre sai bom, mas os outros ficam secos, não têm a mesma consistência. O de pote não, está sempre do mesmo jeito”, completa Eugênio.

Como a ideia era acertar o alvo e não passar pelo que passam 60% das novas empresas no Brasil – fechar depois de dois anos de abertas, de acordo com informações do Serviço de Apoio à Pequena e Microempresa (Sebrae) – eles seguiram a cartilha e procederam a uma pesquisa de mercado. “Escolhemos o pudim porque é a sobremesa preferida dos brasileiros. Na pesquisa, concluímos que 60% dos brasileiros preferem pudim”, explica Glauco.

Eugênio, Leandro e Glauco se uniram para lançar o produto, que caiu no gosto dos mato-grossenses

O próximo passo para passar ao largo da crise econômica mundial e brasileira foi chamar alguém com experiência em administração de empresas. Nesse momento foi chamado Leandro Mascarenhas a participar da sociedade. Ele aceitou prontamente. Trio de sócios fechado, produção e venda finalmente começaram, em janeiro deste ano.

Mas, como tudo na vida tem um preço, o pago por eles foi abrir mão de empregos estáveis para enfrentar a selva inóspita do empreendedorismo à brasileira, tarefa especialmente corajosa em plena recessão. “Mas, acreditamos na ideia, estamos motivados a alcançar as metas traçadas”, explica Eugênio.

De acordo com os criadores do Mr. Puddin, o produto fabricado e vendido por eles, em adequadas condições de armazenamento, dura até 90 dias na geladeira enquanto fechado e três dias depois de aberto.

Garantem que esses prazos de validade mantêm o pudim fresco e sua textura original, sem alterações de sabor.

Isso é garantido devido a uma técnica de cozimento em banho-maria desenvolvida por eles especificamente para a produção do pudim. Garantiram ainda que a empresa está estudando para a criação de um novo produto que dure um ano na prateleira do supermercado. Detalhe: sem refrigeração.

Quem estiver interessado já consegue comprar o Mr. Puddin no Big lar, Padaria do Moinho, Rede Comper e Supermercado Himitsu. No Estado, ele já chegou até Rondonópolis, Primavera do Leste, Juína, Pontes e Lacerda e Lucas do Rio Verde. “Buscamos distribuidores no Norte para expandir a empresa e fazer chegar nosso produto em todo o Estado”, frisa Eugênio. Msi informações nas mídias sociais Instagram e Facebook.