Mahalo apresenta e sugere receita para festas de fim de ano confira

Gilberto Leite Prato serve até duas porções, dando um toque especial e requintado as ceias de Natal. Bom Apetite!

O restaurante Mahalo Cozinha Criativa apresentou uma receita de preparo relativamente simples para os leitores do . A ideia é incrementar uma das noites mais especiais do ano: ceias de Natal e de Ano Novo.

Feita com cupim, pelos chefs Ariani Malouf e Maicon Santana - trata-se de um corte suculento mas subutilizado - o segredo da receita é unir o sabor da carne aos temperos e frutos regionais, como é tradição no Mahalo, aliás.

É a chance para quem quiser agradar a família nesta época de reunião e quem sabe receber uns elogios por uma comida bem feita, algo que, convenhamos, todo mundo gosta.

“Esta receita foi criada pensando em valorizar um corte bovino muito saboroso, rico em gordura e, às vezes, pouco utilizado”, explica Ariani.

Ela e o chef Maicon Santana se dedicaram aos testes até conseguirem chegar ao ponto exato quanto ao tempo de cozimento para que a carne tivesse uma textura muito macia, suculenta e cheia de sabor.

“Quando pensamos no acompanhamento, quisemos trazer sabores simples e familiares do brasileiro, como o arroz, a abóbora e o queijo coalho. A crocância da receita veio através da farofa, trazendo aí o perfume do pequi, que é tão rico e típico da nossa região”, diz a chef.

Este prato está no cardápio do jantar do Mahalo “será um prazer receber todos vocês em nossa casa para experimentar”, convida Ariani.

Receita selecionada foi: Cupim em baixa temperatura, arroz regado ao seu próprio molho com pupunha, abobora e queijo coalho servido com farofa de polvilho ao aroma de pequi. O rendimento é de 2 porções.

Mário Okamura Confira, acima, a receita completa para incrementar o seu na Natal. Logo abaixo da receita, o Rdnews mostra a montagem do prato especial para a ceia

Modo de preparo

Carne

Cortar em cubos grandes o mirepoix -- cebola, salsão, cenoura, alho poro. Misturar com o vinho branco, a água, o abacaxi e o bouquet garni. Temperar o cupim e colocar em uma embalagem a vácuo (se possível) e cozinhar a 90 graus por 48 horas.

Gilberto Leite Prato natalino feito com cupim, arroz "temperado" e farrofa com toque especial de azeite de pequi

Você também pode colocar o cupim com o tempero numa assadeira (neste caso cobrir com papel alumínio) e levar ao forno a 100 graus, até que fique bem macio – média de 6 horas.

Acrescentar mais líquido se necessário durante o tempo de forno.

Arroz

Prepare o arroz branco como de costume e reserve.

Cortar a abóbora e a pupunha em cubos, coloque numa assadeira com um fio de azeite e leve ao forno.

Numa panela misture arroz, abóbora, pupunha, queijo coalho e o caldo do cozimento do peru.

Farofa

Triture o biscoito de polvilho e torre com manteiga como uma farofa, acrescente o óleo de pequi a gosto e sirva quentinha.