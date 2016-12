Saiba onde passar o Réveillon em Cuiabá; opções para todos os gostos

Cuiabá terá várias opções de Réveillon para quem estiver com vontade de passar a data mais na farra e menos em família. Não falta nenhum tipo de opção, das mais caras às mais baratas. Mas, o que chamou mesmo a atenção foi o impedimento da Chapada dos Guimarães, tradicional local de passagem de ano para muitos cuiabanos.

Ilustração Cuiabá e região tem várias opções de festas para quem quer curtir a virada do ano em grande estilo

Aqui, o mais tradicional e lembrado é o realizado pelo Círculo Militar, realizado dentro da Vila Militar. Também é dos mais baratos, apesar do preço não incluir nem comida nem bebida, apenas o acesso à festa e a, claro, assistir a queima de fogos. As atrações serão a Banda Bem Brasil e a dupla Lucas e Gabriel. A entrada custa R$ 30. A festa começa às 23h.

Outras opção, mais, digamos, alternativa, é a Virada Loka 2016, que está em sua segunda edição. Acontecerá na pousada Canto dos Pássaros, em Chapada dos Guimarães, com atrações como P-Brother e Cerrado Groove e Henrique Malouf. Os dois tocam, respectivamente, rap, reggae , soul e black music. Ingressos podem ser comprados no Bar do Bigode, na Conveniência do Boa, no site e pelo telefone (65) 99255-0605. Custam R$ 25 até amanhã (30) e R$ 30 na hora (com o risco de esgotarem antes, óbvio).

Haverá também seis réveillons com ingressos vendidos pela Casa de Festas: o Valley, na Musiva, Be Happy, no Cenarium Rural, Reveillon da Bia, na Lagoa das Conchas, Reveillon Teresa Bouret, Reveillon Gerônimo e Reveillon New Destanation, no Buffet Emilia (Confira todos, com preços, ao fim da matéria).

Getúlio Grill

Incluso o buffet do chef

Atrações - Danilo Bareiro, Dario Scherner, Uba Meirelles e Léo Epaminondas; DJ Fabinho

Preço - Ambiente externo a R$ 130. Interno a R$ 150

Informações: (65) 3624-9992

Sertarena

Inclusos cervejas Itaipava, Skol, vodka, tequila, espumante, água e refrigerante das 22h às 4h, mais mesa de caldos e frutas a noite toda. As atrações são Fabio Souza e Fabiano; Denner e Rhuan.

Preço - R$ 440 (mesa para quatro pessoas) – Incluso um espumante e quatro taças

Mesa bistrô pista ou área vip - R$130

Entrada individual - R$ 40 (mulheres), R$ 50 (homens) e R$ 60 (área VIP)



Lua Morena

Inclusas quatro entradas, mesa de frutas e champagne. As atrações são DJs, Banda Explosão Show, Roberto Lucialdo e duplas sertanejas.

Preço - mesas de R$ 250 a R$ 300 (para quatro pessoas)

O Galpão

Incluso a ceia completa, cesta de frutas e champagne.

As atrações são Gaiteiro Casagrande, Grupo Som do Povo, Gaiteiro Pedrinho e bandas da casa. Preços são de R$ 40 (individual) e R$ 300 (mesa pra quatro).

Clube dos Sargentos – Réveillon Alternativo

Incluso água, suco, vodka, cerveja, catuaba, caipirinha e refrigerante.

Atrações - Rhox, QG Gang, Dj Sabid0, Zumbi Suicida, Saudosa Maloca, Família THC e Dj Gilberto Farias. Preço é R$ 150 (convite para duas pessoas ).

Emilia Buffet

Incluso: Old Parr, Absolut vodka, refrigerante, cervejas Skol Beats e Budweiser, suco e água (até as 05h).

Atrações - Arnaldo, Kaled Nasser, Gioc, André Gazolla, Renan C, R. Martinez, Rox.

Preços - R$ 150 (mulheres) e R$ 200 (homens)

Gerônimo West Music

Inclusos Ilha de frios e frutas e open bar de cerveja, água, refrigerante, energético, vodka, whisky e espumante. Atrações: Lucas e Gabriel, Denner e Douglas, Jorge e Miguel, DJ Tomate.

Preços - R$ 40 (mulheres) e R$ 50 (homens). R$ 130 (área VIP)

Cenarium Rural – Réveillon Be Happy

Incluso o escondidinho de carne seca com banana frita, quiche de legumes, frios como marinado de lombo no molho de limão siciliano, terrine de queijo com calda de frutas vermelhas, saladinha oricchiette com tomate seco, mix de frios ao carbonell com ervas (queijos variados, presunto, lombo defumado, azeitona verde, azeitona preta e picles), cesta de pães e torradas.

Réveillon da Bia – Lagoa das Conchas

Incluso: Buffet Completo by Leila Malouf - entradas, Ceia da Virada, Sobremesas, Lanche da madrugada, Café da Manhã. Open Bar: Whiskies oito e 12 anos, champagne, cerveja, água e refrigerantes

Atrações - Bateria Bode do karuá, Raul Fortes, Big Bando, Dj Ivo Mioranza, Dj Rods Novaes, Dj Gilmar e Queima de fogos.

Serviços - manobristas, seguranças, espaço kids e queima de Fogos

Preço - R$ 450 (individual) e R$ 4,5 mil (mesa para 10 pessoas)

Musiva e Valley

Incluso - whisky Red Label (oito anos), vodka, caipiroskas, cerveja, água, refrigerante.

Atrações - Felipe Araujo; Grupo do Bola.

Preço - R$ 400 (inteira) / R$200 (meia)

Mesas - R$ 2,1 mil (para seis pessoas)

Camarote -R$ 3 mil(para 10 pessoas)

Tereza Bouret Buffet

Incluso o buffet completo com frios e quentes, frutas, sobremesas e escaldado na madrugada. Bebidas: Cerveja,espumante,água mineral com e sem gás e refrigerante

Preço- mesas com 10 lugares – R$ 2 mil e com 8 lugares – R$ 1,6 mil, ambas com a cortesia de 01 uísque Old Parr; Individual – R$ 200, em mesas com cadeiras avulsas. crianças de zero a cinco anos – não pagam. Crianças de seis a 11 anos – pagam meia R$ 100. A partir de 12 anos – valor normal do ingresso (R$ 200)

Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de MT

Incluso a entrada (pastel de carne) e jantar, estação de sorvete e escaldado.

Atrações - Grupo Sedusamba, Grupo Fissura, Lucas & Gabriel e Dj Everton Detona

Preço - R$ 60 (meia) / R$ 90 (inteira) / R$ 40 (criança) . Mesa: R$ 720 (08 pessoas)

AABB