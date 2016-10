2 anos depois, Tremendão Erasmo Carlos retorna a Cuiabá e faz show

Divulgação Com 50 anos de estrada, o cantor apresentará um dos últimos shows da turnê de Gigante Gentil

Um dos mais antigos roqueiros brasileiros em atividade, o Tremendão Erasmo Carlos retorna para um show em Cuiabá - após dois anos de sua última visita, em maio de 2014 - na turnê do disco Gigante Gentil, gravado após um hiato de três anos.

O espetáculo acontece hoje (7) no Gran Odara Hotel. Com 50 sólidos anos de estrada, o cantor e compositor apresentará um dos últimos shows da turnê de Gigante Gentil.

Esse nome, aliás, é outro apelido pelo qual Erasmo é conhecido.

Desta vez, quem traz a lenda viva do rock nacional é uma festa de celebração da revista Magazine Ilustre.

A ideia partiu da diretora da revista, Dalva Costa, segundo informado no site da Casa de Festas, responsável pela venda dos ingressos, vendidos ao preço único de R$ 280, com buffet incluso.

O artista está perto de completar 75 anos, é co-autor de algumas de nossas mais populares canções, ao lado de Roberto Carlos, mas nunca deixou a guitarra e o peso de sua música de lado. Seu 28° registro em discografia oficial foi produzido por Kassin, nome forte da atual cena alternativa brasileira, tem 11 faixas e uma série de canções inéditas, escritas pelo próprio Erasmo e outras em parceria com Arnaldo Antunes e Nelson Motta, além da inédita Sentimentos Complicados, com o amigo Caetano Veloso.

No show em Cuiabá será possível ver e ouvir a performance do dinossauro que ainda não abre mão da fama de mau, do casaco de couro e das pulseiras, naquela velha oposição poética que levou Lucinha Turnbull a nomeá-lo Gigante Gentil, no que foi plenamente corroborada por Rita Lee, nos enterrados há muito anos 80.

O set list na Capital deverá incluir canções como Além do Horizonte, Sentado à Beira do Caminho, Quero que Tudo vá Para o Inferno, Gatinha Manhosa, Festa de Arromba, Minha Fama de Mau e É Proibido Fumar, além de Dois Animais na Selva Suja da Rua, sucesso do disco Carlos, Erasmo (1971), nunca antes tocada ao vivo até o início desta turnê - assista.

Show

Gigante Gentil é um espetáculo onde cada uma das canções traz imagens produzidas e projetadas em 14 vídeos de animação, numa mistura de linguagens diversas: ilustração, colagens, chroma key e motion graphics.

“Amor e rock and roll, bicho. É o que nos sabemos fazer. A gente adora dar amor, receber em troca - se possível - e rock and roll com certeza. Onde a gente vai é assim. Um show que a gente faz questão de manter aquela aura de positividade, de astral bom, um show para esquecer todos os problemas”, declarou o cantor sobre a apresentação no final de semana. O show começa às 21h.