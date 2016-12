Alcione, Baile do Dennis, festa de verão e Metallica em vídeo e texto

Fique por dentro da programação!

O ano entra em sua reta final e a semana já se despediu. Para aproveitar a melhor parte da vida de todos, a Capital terá show da cantora, sambista e lenda da música brasileira Alcione na Musiva, mais festival de ritmos brasileiros, como axé, arrocha e funk, encontro cultural de cultura negra na UFMT e em Chapada (capoeira nagoia), além de festival Metallica com a banda Metal Militia. Além, claro, do Festival de Teatro de Rua Zé Bolo Flô, com todas as apresentações grátis.

Confira, abaixo , a programação

***

Show com Alcione

Sexta, a partir das 23h

Ingressos entre R$ 150 (meia) e R$ 2,2 mil (camarote para 10 pessoas)

Musiva

Divulgação Alcione canta em Cuiabá e faz uma celebração aos 100 anos do samba. Apresentação será na Musiva

A cantora maranhense radicada no Rio de Janeiro desde os anos 1970 toca em Cuiabá seus maiores sucessos compostos ao longo de 45 anos de carreira e 22 discos, sem contar as coletâneas e singles. O show ainda não é o novo, com tangos, mas uma celebração aos 100 anos do samba.

Baile do Dennis

Dennis convida Mc Delano e Cidinho e Doca

Sábado, a partir das 23h

Musiva

O maior produtor e DJ do cenário nacional, Dennis, desembarca em Cuiabá para a edição do Pré-Réveillon do Baile do Dennis, na Musiva! Na mistura, Dennis solta o pancadão mesclando elementos da música eletrônica, além dos hits chicletes da atualidade e os sucessos dos anos 90 que estão na boca da galera, como: "Malandramente"; “Na Farra”; “Quando o DJ mandar”; “Vamos beber"; “Cerol na Mão”; “Tapinha Não Dói”; “Adultério”; “Vai Lacraia”...

Festival de Teatro Zé Bolo Flô

Até terça

Grátis

Ruas e Praças de Cuiabá

Desde terça (29), o teatro tomou conta das ruas e praças de Cuiabá, Várzea Grande e Barão de Melgaço, com espetáculos diversos sendo encenados em locais públicos das três cidades. São eventos integrantes do 3º Festival Zé Bolo Flô de Teatro de Rua, que segue até o dia 06 de dezembro. A iniciativa é parte do 2º Circuito de Festivais de Teatro, da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT), em realização do Grupo Tibanaré e correalização do Instituto Cultural Casarão das Arte.

1º Festival de Capoeira Nagô

Chapada dos Guimarães

De sexta a domingo

Entre R$ 20 (camping) e R$ 90 (participar das atividades)

Divulgação Maior produtor e DJ do Brasil, Dennis desembarca em Cuiabá para o Pré-Réveillon do Baile do Dennis

Pensado para acontecer em vários locais de Chapada dos Guimarães, inclusive no meio da mata, o Festival Capoeira Nagô pretende proporcionar a oportunidade de colocar o corpo em movimento em meio ao ecoturismo, esporte, lazer e cultura. Serão diversas ações e intervenções culturais tendo a capoeira como arte, esporte, cultura e lazer. O encontro é realizado desde 2001 em diversas cidades do país. ste encontro se realiza desde 2001 em várias cidades do mundo desde a fundação do grupo Capoeira Nagô. Reservas devem ser feitas pelo telefone +55 65 9.9302-5797, pelo email aulasdecapoeira@gmail.com, ou nos números de WhatsApp 65 9.9200-5658 e 65 9.8150-5917 ou no site www.AulasdeCapoeira.com/FestivalNago.

4º Encontro de Cacheadas e Crespas

Domingo, a partir das 14h

UFMT

A quarta edição do encontro é na verdade a celebração, além da afirmação do orgulho das meninas negras e seus penteados e cabelos, um encontro de culturas. Assim, estarão presentes várias apresentações artísticas de dança, shows, exposições de produtos, desfile, música e fotografia. Acesso livre.

Festival Metallica, com Metal Militia

Sexta e sábado, às 22h

Ingressos a R$ 10 (antecipados) e R$ 15 (portaria)

Cavernas Bar

Divulgação Na festa, vão tocar bandas do estilo jamaicano

Serão duas noites de celebração do mais thrash metal da banda norte-americana Metallica, a cargo da banda cuiabana Metal Militia. Eles interpretam clássicos e canções dos deuses de São Francisco desde o primeiro disco, Kill’em All , até o mais recente, Death Magnetic. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos nas páginas de Facebook dos integrantes da banda: Leon Pio, Leo Saes, Beto Viana, Kleber Domingues e Athus Vinícius.

Festa Já Pintou Verão, com banda D’Rolê

Sábado, a partir das 15h

R$ 50

Mosteiro Bar e Cultura

A festa Já Pintou Verão pretende aproveitar o início da estação mais quente do ano para trazer músicas que na mente dos brasileiros condizem com isso, então, dá-lhe samba, pagode retrô, axé, sertanejo e funk. Segundo os organizadores, “uma experiência inesquecível numa festa de dia, celebrando o pôr do sol”, para criar um clima para relembrar os grandes ensaios e festivais baianos, assim como os aquecimentos das quadras de escolas de samba do Rio de Janeiro. A banda D'Role comandará a roda de samba, abrindo a festa com clássicos do samba de raiz e grandes nomes da música popular brasileira, depois tem a banda baiana Tome Aí, com um mix de sertanejo, axé, forró e arrocha.

Pré-inauguração do Babilônia Reggae Club

Domingo, a partir das 14h

Valor não divulgado

Babilônia Reggae Club

A organização diz que o alvo são os amantes do reggae e que abriram a casa devido ao “sonho de proporcionar momentos de união, porque não um ambiente para aqueles que compactuam da ideia de amor, paz e respeito?”. Como o nome já entrega, tocarão bandas do estilo jamaicano.