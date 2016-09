Ameaça de um homem armado leva Rita a cancelar show de última hora

Reprodução/Facebook Post no Facebook de Maria Rita, em que avisa sobre o cancelamento do show em Cuiabá

A cantora Maria Rita determinou cancelamento de seu show “Samba da Maria”, que faria neste sábado à noite, no Alphaville Bufett Premium, em Cuiabá, poucas horas antes de subir no palco. O comunicado foi uma surpresa geral, especialmente para dezenas de pessoas que já estavam no local do evento. A artista alegou falta de segurança.

Em poste em sua página oficial no Facebook, Maria Rita escreveu que “na passagem de som, uma pessoa entrou descredenciada e armada ameaçando membros da nossa equipe e colocando em risco, por via de consequência, a integridade da artista”. A partir dessa cena, decidiu, então, cancelar o show. O homem que provocou o cancelamento do evento seria um sargento PM.

A organização é de Caique Loureiro e da Agência MIC. No comunicado, Maria Rita pede desculpas aos fãs, ao público e aos colaboradores e assegura que o contratante vai definir a política de devolução dos ingressos. O camorote foi comercializado por R$ 80 reais inteira e, R$ 40 reais, meia. A mesa teve custo de R$ 900 reais. A expectativa da organização seria de atrair ao menos 3 mil pessoas.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais. Muitos estão se manifestando de forma indignados. Lamentam que episódio como esse depõe contra Cuiabá. Outros lembram que são de outros municípios e viajaram por muitas horas à capital mato-grossense, acreditando que iriam ter a chance de curtir o show nacional.

No show "Samba da Maria", com o qual tem percorrido o país, a cantora interpreta clássicos do samba, gênero que marcou sua carreira, e homenageia artistas que a influenciaram, como Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho.

Divulgação Maria Rita cancela show e transfere responsabilidade à MIC, que reagendará nova data

Devolução ou show

Em nota, a Agência MIC informa que as cerca de duas mil pessoas que compraram ingressos para o show "Samba da Maria" terão dinheiro de volta ou então serão informadas sobre nova data para o evento, de modo a não ficarem no prejuízo.

Assegura que na segunda (12) fará uma reunião com a produção nacional para definir detalhes. Colocou o telefone à disposição (65 - 3023-1127).

"Fomos lamentavelmente surpreendidos, por volta das 19h, por um indivíduo, que durante a passagem de som da cantora Maria Rita, abordou de forma agressiva e armado toda equipe da Produção Nacional e Local", relata a MIC.

Segundo a agência, "o fato gerou insegurança a todos que, para garantir a integridade da artista e do público que viria, o show foi cancelado, já que o mesmo ameaçou que voltaria no horário do evento".

Caiaque Loureiro saiu de onde aconteceria o show direto para a Delegacia de Polícia. Registrou Boletim de Ocorrências. Disse que a ficha ainda não caiu. E escreveu: "Uma pessoa conseguir destruir todo um trabalho de 3 meses. Quanta gente se deslocou para vir ver o Samba de Maria! Não me sai da cabeça as lágrimas do fã clube de Porto Velho que passou horas em um ônibus só para dividir esse momento com sua estrela. Obrigado a tantas mensgens de apoio recebidas. Roubaram-nos um sonho tão cuidadosamente montado para vocês. Desculpe Cuiabá".