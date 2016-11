Ana Carolina traz espetáculo da turnê Grandes Sucessos para Cuiabá

Divulgação A marca pessoal de Ana Carolina é a voz grave, rouca e músicas sobre os relacionamentos amorosos

A cantora mineira Ana Carolina traz seu espetáculo Grandes Sucessos à Capital neste sábado (12), na casa de shows Musiva. Ela comemora 15 anos de carreira e pretende celebrar a data, como já entrega o nome do show, tocando todos os hits alcançados nessa mais de uma década de meia.

O novo espetáculo foi criado logo depois que ela fez renascer a parceria com o cantor e compositor carioca Seu Jorge, com quem gravou junto pela primeira vez em 2005. Eles fizeram nova parceria e mais de uma dúzia de apresentações Brasil afora.

Desta vez, eles gravaram e se apresentaram junto com o DJ Mikael Mutti e o músico Rodrigo Tavares, que também estarão presentes no show de sábado em Cuiabá. Segundo o material de divulgação da cantora, este novo show trará alguns dos melhores momentos do espetáculo Ana & Jorge, de 2005.

A história da cantora começou nos muitos shows feitos em bares, durante os anos 90, ainda em Minas Gerais. Seu primeiro álbum veio no último ano dessa década. Intitulado simplesmente com o nome dela, traz seu primeiro grande sucesso, Garganta e vendas por volta dos cinco milhões de cópias.

Depois disso, seus discos sempre emplacaram algum sucesso radiofônico nacional, há Quem de Nós Dois, Encostar Na Tua, Uma Louca Tempestade, Rosas e Carvão. A parceria com Seu Jorge começou em 2005, ano em que lançaram Ana & Jorge: Ao Vivo. É nesse disco que estão Pra Rua Me Levar e o maior sucesso dos dois, a versão de The Blower’s Daughter, de Damien Rice, É Isso Aí.

O primeiro contato com música internacional foi ampliado em 2009, quando ela completou dez anos de carreira oficial lançando N9ve, com a gravação de Entreolhares (The Way You’re Looking at Me), composta, cantada e tocada com o compositor e cantor norte-americano John Legend. O sucesso agora foi a outros países, com a inclusão da canção nas listas da Billboard, a revista americana considerada melhor termômetro do showbusiness mundial.

Logo depois, nesse mesmo ano, uma coletânea trazia duas músicas inéditas e a participação de diversos outros artistas, como Maria Gadú, Maria Bethânia, Roberta Sá e Totonho Villeroy.

Já conquistou vários prêmios, entre os quais quatro Multishow de Música Brasileira, três troféus Imprensa e um TIM de Música. O lançamento mais recente é Mais uma vez (Nós dois), com Seu Jorge e parceria com Dudu Falcão, Gabriel Moura, Pretinho da Serrinha e Leandro Fab. A principal nota desse single foi ter sido lançado por duas gravadoras gigantes (Sony e Universal) simultaneamente, algo sem precedente na história das chamadas majors. No total, Ana Carolina já lançou 12 álbuns e seis DVDs.

Sua marca pessoal é a voz grave, rouca, além dos temas sempre ligados a relacionamentos amorosos. Na lista de preferidas do público, há espaço para Garganta, É Isso Aí (um cover de The Blower’s Daughter, do cantor irlandês Damien Rice), Elevador, Madona, Quem de Nós Dois e Confesso.

Em Cuiabá, a abertura ficará por conta de Raphael Koury e sua coletânea de pop rock. As portas da casa de shows Musiva vão abrir às 21h e o show da Ana Carolina deve começar à 00h15.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos em pontos de venda da Casa de Festas e do Ingressos MT, assim como nas lojas de roupas masculinas Dom Manuel – com preços promocionais exclusivos. Pela internet é possível adquirir a entrada por meio do site da Musiva.

Os preços estão variando entre os R$ 50, pista, segundo lote promocional e meia-entrada; e R$100 (inteira). Mesas para seis pessoas, no setor A, custam R$ 1,8 mil; setor B, R$ 1,5 mil e camarotes para 10 pessoas saem por R$ 1,8 mil. Também há cadeiras individuais no setor A, por R$ 300; no setor B, por R$ 250; e no setor C (cadeiras avulsas) por R$ 140. Mais informações pelo telefone (65) 9 8136-2000.