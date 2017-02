Carnaval da Baixada Cuiabana será agitado apesar da crise programação

O Carnaval da Baixada Cuiabana costuma ser bastante animado, com aporte de pessoas de municípios vizinhos e até mesmo da capital. Há atrações variadas em todos eles, dos blocos em Santo Antônio de Leverger e Chapada dos Guimarães, ao carnaval de rua propriamente dito, com bandas tocando a noite toda, como acontece em Arenápolis, Nossa Senhora do Livramento (que já está à espera de aumento de público devido ao cancelamento do carnaval em Poconé) e no Distrito da Guia. Na capital, as atrações são o desfile dos blocos e o baile na Praça da Mandioca.

A estimativa de público na Baixada Cuiabana nesses quatro dias de festa do Carnaval é de 360 mil pessoas. As ações de segurança, comandadas pela Polícia Militar, começam nesta sexta (24) e seguem até a manhã de quarta (1º de março), Quarta-feira de Cinzas (leia mais sobre segurança ao final do texto).

Conheça algumas das principais atrações.

No Distrito da Guia a festa acontece entre os dias 25 (sábado) e 27 (segunda). Lá, quem toca, de acordo com as informações da Prefeitura de Cuiabá são as bandas Diva, Santoque e Os Originais. A festança começa às 20h e termina (com dispersão policial inclusive) às 03h. Haverá praça de alimentação.

Mário Okamura/Rdnews Bode começou como confraria, mas hoje arrasta multidões pelas ruas de Chapada. Ensaio em Cuiabá

Quem for para Chapada dos Guimarães poderá ver o desfile do bastante conhecido Bode do Karuá e outros 15 blocos, segundo informações da secretaria de cultura do município. Lá, o carnaval de rua não vai poder passar das 22h. Iniciando sempre ao meio-dia, mas haverá diversas festas particulares, como o Carna Mix, festival cuja edição traz atrações no sábado (25), com o Carna E-Music, com os DJs Thalisson, Regis Scheidegger, Patrick Enoro e Daniel Monteiro (Sinop), além do MC Vinicinho (Rio de Janeiro), mandando funk.

A after party pós horário oficial, segue pelo domingo (26) com a Cervejada dos Blocos, animada pelo DJ Fabinho, Bateria Show do Mestre Munir e o grupo Sedusamba. Tudo termina na segunda (27), com violada de Carnaval Jonathan e Adam, Gero Neto, Jorge e Miguel e o DJ Teco tocando funk. A festa, nos três dias, acontece dentro da Lagoa das Conchas.

Em Nossa Senhora Livramento (Poconé), o palco montado no meio da praça central da cidade vai receber três bandas de variados estilos, indo do axé ao pagode e, claro, samba. A assessoria não divulgou os nomes bandas, mas informou que os shows começam sempre às 22h e seguem até as 05h da manhã, com dispersão começando às 04h. Este ano a novidade esperada pela organização da festa é o aumento de público devido ao cancelamento do carnaval em Poconé, distante 82 quilômetros dali.

Bloco dos trabalhadores da saúde foi criado para criticar gestão de hospitais por Organizações Sociais

No que já chegou a ser o maior carnaval do estado, na cidade de Santo Antônio de Leverger, a programação oficial, divulgada pela secretaria de Cultura da cidade, haverá muita movimentação nos cinco dias de folia oficial.

A festividade começa oficialmente na quinta (23), às 20h, com a apresentação do bloco Boi à Serra, na avenida principal da cidade, em frente à Escola Estadual Leônidas de Mattos. Daí em diante, os foliões terão até o dia 28 pra se esbaldar. Vários grupos folclóricos de siriri e cururu e os blocos carnavalescos de nomes irreverentes (os mais famosos, Seu ... Que Brilha, Xana Xerosa, Paul Brilhoso e Pelô Meu Saco) se apresentarão no palco central já montado no centro da cidade. Os desfiles serão realizados durante os dias inteiros, enquanto os shows com grupos regionais começam às 19h. Vale lembrar que o Carnaval em Santo Antônio de Leverger terminará sempre à 1h da manhã, com início da dispersão à meia-noite.

Na Praça da Mandioca, no final da Pedro Celestino, meio da Avenida Mato Grosso, um trio elétrico ficará montado entre a sexta (24) e a terça (28). No domingo (26), haverá show com Roberto Lucialdo; na terça (28), é a vez da Charanga Bola de Ouro. As matinês acontecem no domingo (26) e na terça (28), entre 17h e 20h. Também com Praça de Alimentação.

A Prefeitura da capital informou que todas as secretarias estão envolvidas no Carnaval da Orla do Porto, Praça da Mandioca e o Distrito da Guia. A Secretaria de Gestão foi a responsável por conseguir o patrocínio da Skol para o carnaval 2017 do município. A secretaria de Ordem Pública está auxiliando no setor de fiscalização de vendedores ambulantes, tantos dos credenciados que irão circular dentro do circuito quanto dos que ficarão fora. Todos foram cadastrados pela Secretaria de Meio Ambiente. Diretamente envolvidas estão as secretarias de Mobilidade e a de Assistência Social, além das parcerias com a Polícia Militar, os Bombeiros e o Samu.

Interdições na região do bairro do Porto começaram na quarta (22) para a montagem das barracas e toda estrutura de segurança da festa. Quem costuma passar rotineiramente por ali deve procurar caminhos alternativos.

Galeria: Carnaval Baixada Cuiabana

A dica da Polícia Militar é evitar os excessos durante o período de festas em função da manutenção da segurança do próprio folião e da sociedade também. O Comando-Geral da PM designou nada menos que 1,3 mil policiais e 230 viaturas para atuação em todo o Estado na chamada Operação Carnaval 2017.

Quem for para interior deve tomar cuidado especial com a velocidade máxima permitida e não ingerir álcool e tomar direção de veículos de jeito nenhum. Os PMs vão estar em um total de 67 pontos considerados estratégicos levantados pela secretaria de planejamento da PM, informou o comandante-geral, coronel Jorge Luiz de Magalhães.

Nesses locais os policiais farão redução de velocidade com a condução de comboios – uma viatura cria uma fileira de carros atrás de si para evitar excesso de velocidade e acidentes. Isso acontecerá sempre nos horários de pico. O Batalhão de Trânsito do Estado também vai fazer checagem de veículos, equipamentos e documentação, além de aferir o nível de uso de bebidas alcoólicas por parte dos motoristas, através do uso de etilômetros, popularmente conhecidos como bafômetros.Haverá bloqueios parciais de vias em comboios nas estradas estaduais que dão acesso aos principais locais de Carnaval, como as rodovias MT-251 (Chapada dos Guimarães), MT-246 (Acorizal), MT-040 (Santo Antônio do Leverger) e MT-060 (Nossa Senhora do Livramento).