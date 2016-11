Festa terá bandas Hottel Casablanca, Sr. Infame e Alligators Blues Band

Divulgação House of Rock reúne bandas Hottel Casablanca, Sr. Infame e Alligators Blues Band numa só festa

Acontece amanhã (5) a quarta edição do House of Rock. Nesta, tocarão as bandas Hottel Casablanca, Sr. Infame e Alligators Blues Band.

A festa traz temática rock'n' roll estilo anos 80/90 e é sempre realizada dentro de casas sob o compromisso de nunca repetir o local onde ocorrerá a próxima edição.

Outra atração desta edição serão os chopes de fabricação da Cervejaria Kessbier, localizada em Nova Mutum, mas com espaço próprio na Capital.

Na festa estarão à venda chopes dos tipos Pilsen (R$ 6), APA e Marzen (ambos R$ 9).

Mas, o centro mesmo da festa são as bandas. A mais nova é a Hottel Casablanca, formada no final de 2015, fez a primeira de suas apresentações no início deste ano, fez o lançamento online de seu primeiro videoclipe, Like a Monster in a Black Hole e o lançamento de um EP, com cinco músicas, previsto para o início de 2017.

O show deles é caracterizado pelas apresentações energéticas e uma sonoridade de características contemporâneas, mas com um pé firme nas bandas dos anos 70. O contraponto é a voz doce, com um travo amargo de melancolia, da vocalista Nicole Ribeiro.

Porém os outros integrantes (o baterista Marcus Tubarão, o baixista Thiago Araújo, e o guitarrista Yuri Missawa) garantem a pancadaria do começo ao fim. O breve descanso aparece com as interferências do teclado de Nicole.

A outra atração da noite é o Senhor Infame, formada por uma junção de fósseis do underground cuiabano com alguns músicos mais jovens, também egressos de outras bandas.

A música, nas palavras deles, começou com a proposta inicial de “homenagear as grandes bandas do classic rock setentista”.

Esse início foi dado pelo ex-baixista da banda hardcore G.T.W., Aldivan “Jacaré” Assad e o vocalista Jomar Brittes. Completam o time André Murilo Reis e Fernando Alvarez nas guitarras e Maicol Fernando na bateria.

O som lembra é uma espécie de junção das muitas influências de hard rock e metal absorvidas ao longo das décadas de vida dos dois primeiros membros com a juventude dos três mais jovens.

Mas as letras em português fazem lembrar as outras bandas brasileiras de hard rock, sob o lema “cerveja, mulher e rock”, como Velhas Virgens, Sioux 66 e, em certa medida, Mattilha.

Fizeram o primeiro show há quase dez anos, em Rondonópolis. Já lançaram um EP com seis músicas intitulado Sr. Infame, em maio do ano passado. Segundo a definição deles mesmos, “rock’n’roll direto, sem frescuras”. A última banda da noite é a Alligators Blues Band, formada no motoclube homônimo. Tocam clássicos covers de blues e rock’n roll.

Os ingressos vão custar entre R$ 15 (primeiro lote) e R$ 25 (na portaria) e estão à venda com as bandas (todas acessíveis por seus nomes no Facebook) Sr. Infame, Hottel Casablanca e Alligators Blues Band, além dos pontos de venda da Kessbier Express e no Hookerz bar. Segundo a organização, em número bastante limitado.

Mais informações sobre a festa podem ser obtidas nos celulares (65) 99607-5937, (65) 99939-8618 e (65) 99604-6886.

Serviço