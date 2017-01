Fim de semana com hip hop carioca e ensaio de bloco veja vídeo e texto

Fique por dentro da programação!

O período de descanso vai ser marcado por eventos realizados em bares – praticamente uma instituição da cultura cuiabana, mas haverá também o rapper Bk`, do Rio de Janeiro, considerado revelação do hip hop nacional 2016 e integrante do Nectar Gang, um dos destaques da nova cena carioca do estilo, fortemente baseado no coletivo norte-americano Odd Future, de sonoridade pesada e suja.

Além disso, haverá presença do puxador de samba enredo da escola Viradouro, do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, Zé Paulo Sierra. Haverá homenagem a Raul Seixas no Bar do Bigode (Praça da Mandioca) e mostra de carros rebaixados na Arena Pantanal, além de uma festa na Casa do Estudante Universitário (CEU), algo que não acontecia há anos (pelo menos, não oficialmente).

Confira, abaixo, a programação completa

***

Reprodução O pré-carnaval do Bode do Karuá é vendido como “o mais animado da cidade”

Ensaio Bode do Karua

Sábado (21), às 18h

R$ 20

Centro de Eventos da Acrimat

O pré-carnaval do Bode do Karuá é vendido pelos integrantes como “o mais animado da cidade”. Entre as atrações, além da bateria do Bode, haverá a presença de Zé Paulo Sierra, puxador de samba-enredo da escola de samba Viradouro, do grupo especial do Rio de Janeiro, além do grupo Samba Bom. É proibida a entrada de menores de 18 anos. Eles também dizem ser o maior bloco de carnaval do Centro-Oeste.

Toca Raul

Sábado (21), às 22h

R$ 10

Bar do Bigode (Praça da Mandioca)

Para homenagear o mestre do Rock n' Roll nacional, o Bar do Bigode e a banda Novo Aeon prepararam um show com os clássicos do compositor e cantor baiano, dos pioneiros do estilo no Brasil. Entre os títulos, o de bruxo do rock, pai do rock brasileiro e, claro, maluco beleza. A banda promete tocar todos os clássicos mais conhecidos.

Camila Fidélis e Heróis de Brinquedo

Sábado (21), às 22h

R$ 15

Clube de Skina

Na segunda edição do mês de janeiro, o Clube de Esquina Bar traz o Dose Dupla: Camila Fidelis e os Foras da Lei tocando Alanis Morissete e Janis Joplin, e Heróis de Brinquedo fazendo um tributo The Doors e Beatles, ou seja, uma noite só com covers dos maiores clássicos do rock mundial.

Reprodução Bar do Bigode, na Praça da Mandioca, homenagea o mestre do Rock n' Roll nacional, Raul Seixas

Festa Nectar Gang com Bk’



Sábado (21), às 22h

R$ 20

Espaço Casa Rio (Av. Beira Rio, Porto – perto do antigo Anauê)

Pela primeira vez em Cuiabá, o rapper Bk`, do Rio de Janeiro, considerado revelação do hip hop nacional 2016, é integrante do Nectar Gang, um dos destaques da nova cena carioca do estilo. Eleito pelo site da Red Bull um dos 10 melhores lançamentos do ano passado. Bk´ e seu grupo Néctar tem muito do coletivo norte-americano Odd Future, que transcende a música e explora todos os elementos do hip hop, mesmo sendo constituído essencialmente por MCs e DJ’s.

Eles também se preocupam com a parte plástica e de produção própria das artes e roupas, além dos discos e gravações em vídeo. Som sujo e pesado, de letras mais intimistas. Com eles tocam PachaAna, Cuiabang, QG GANG, Banda La Barca, Família THC, Bk' (Pirâmide Perdida).

Enchendo o Caneco

Sábado (21), às 22h

Gerônimo West Music

R$ 20

Como o nome já diz, festa Open Bar para quem tiver a caneca refil do evento. O objetivo declarado é encher a cara e o caneco ouvindo várias duplas sertanejas.

Reprodução Rapper Bk`, do Rio de Janeiro, estará pela primeira vez em Mato Grosso no Espaço Casa Rio sábado

Festa no CEU (Casa do Estudante Universitário)

Sábado (21) às 22h

R$ 20

CEU UFMT (Av. Itália, 1175 - Jardim Itália, Cuiabá)

Os organizadores venderam o evento como “abertura do calendário do rolê 2017”. Pelo menos na Casa do Estudante Universitário (CEU) do Jardim Itália. Eles dizem que é conceitual, mas o som que vai rolar mesmo é funk, popzeira e indie.

Encontro de carros baixos

Sábado (21), às 16h

Arena Pantanal

R$ 20 para colaboradores

Confraternização entre amigos e equipes de carros rebaixados que se encontram em Cuiabá e região. Vem você também fazer parte desse encontro. Terá freezer com cerveja e água para todos os colaboradores.