Maria Rita celebra o samba e vários de seus grandes nomes em show

Divulgação Maria Rita já fez 160 shows lotados nos últimos 18 meses e é detentora de prêmios como Grammy

A cantora paulistana Maria Rita se apresenta em Cuiabá neste sábado (10), com o show Samba de Maria, no Buffet Alphaville, a partir das 21h. Ingressos custam entre R$ 100 (mezanino) e R$ 1,2 mil (camarote). O mote do espetáculo é celebrar os 100 anos do gênero musical mais brasileiro de todos.

Lançado no final de 2015, no Rio de Janeiro, o set list traz pelo menos vinte canções divididas em homenagens a artistas por ela escolhidos, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Adriana Calcanhoto, Beth Carvalho, Alcione e mãe dela, Elis Regina, além de algumas da lavra dela mesma, como “Cutuca”.

Maria Rita começou a cantar profissionalmente somente aos 24 anos e não considera seu começo tardio. “Você se achar no mundo é uma tarefa muito difícil”, justifica a também comunicóloga (formada em comunicação social e estudos latino-americanos).

E deve ter sido difícil mesmo para uma cantora ser filha daquela que muitos consideram a melhor cantora brasileira de todos os tempos: Elis Regina e de um arranjador e músico mundialmente reconhecido, como César Camargo Mariano.

“Encaro a vida como um grande processo feito de vários pequenos processos no caminho. Sempre quis cantar. Mas a questão não era querer. Era por quê. Não gosto de fazer nada sem ter um porquê. Fica mais fácil quando você tem um objetivo, uma meta. O motivo passou a existir quando percebi que ficaria louca se não cantasse”, descreve ela em seu site.

Seu disco mais recente é chamado, justamente, “Coração a batucar”. Esse sucede “Samba em Mim”, de 2010. Além deles, ela tem uma discografia com outros quatro álbuns. O primeiro foi gravado em 2003, venceu mais de um milhão de cópias e trazia sucessos como “Cara Valente”, do então guitarrista e vocalista dos Los Hermanos, hoje em carreira solo, Marcelo Camelo, além de “Encontros e Despedidas”, de Milton Nascimento e Fernando Brant.

"O motivo passou a

existir quando percebi

que ficaria louca se não

cantasse" - Maria Rita

Seus trabalhos já foram lançados em mais de 30 países, entre os quais Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Equador, Finlândia, França, Inglaterra, Itália, Japão, Coréia, República Tcheca, México, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça, Taiwan e Venezuela.

Realizou 160 shows completamente lotados ao longo dos últimos 18 meses e é detentora de prêmios como Grammy Latino nas categorias Revelação do Ano, Melhor Álbum de MPB e Melhor Canção em Português (“A festa”); Prêmio Faz a Diferença (oferecido pelo jornal “O Globo”), o troféu da categoria Melhor Cantora do Prêmio Multishow e os do Prêmio Tim nas categorias Revelação e Escolha do Público.

Sua formação de canto é quase toda autodidata e essa foi uma decisão tomada depois que seu pai se recusou a ensiná-la a tocar piano porque, dizia a ela, ele aprendeu sozinho, logo não sabia como ensinar. “O que ele toca ele não aprendeu com ninguém, então ele não tem o que me passar”, disse a cantora, ao justificar o motivo de seguir um caminho classificado por ela mesma como feito de “instinto e coração”.

Sombra da mãe

Por episódios relacionados por muitos como temor de ficar à sombra do nome de Elis caso escolhesse ser cantora e talvez devido a uma inegável semelhança no timbre de voz das duas, a relutância de Maria Rita quanto ao início e certa recusa em cantar músicas de Elis Regina foram definitivamente exorcizados por ela na preparação de um show-homenagem em 2012 e cujas preparações começaram no final de 2011.

Era pra serem somente cinco apresentações gratuitas ao longo do primeiro semestre de 2012 em diferentes cidades brasileiras, mas a boa aceitação a levou a nomear o espetáculo como “Redescobrir” e a uma turnê pelo país inteiro.

Gravado e depois lançado em CD, DVD e Blue-Ray, ganhou o Grammy Latino da categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. O mesmo aconteceu com “Coração a Batucar”, que ganhou novo Grammy e a levou a apresentações pelas capitais do Brasil e cidades européias, da América Latina e Estados Unidos.