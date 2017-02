Umadecre e retiros promovem fé, alegria e reflexão durante carnaval

O período do carnaval brasileiro é, antes de tudo, de folga. Assim, nem todo mundo está muito a fim de agitação, barulho, seja ele de tamborim ou de guitarras. Para esses, mais voltados ao retiro espiritual e à meditação e relaxamento, há várias opções. Desde o maior de todos, o Vinde e Vede, promovido pela cúria da Igreja Católica de Cuiabá, quanto o Umadecre, a sigla para o encontro da juventude das Assembleias de Deus, além dos retiros individuais promovidos por cada uma das congregações da Igreja Presbiteriana do Brasil (para esses, basta ir a uma igreja e se informar sobre preços e aonde serão realizados) e também espíritas. Confira abaixo as principais opções.

Dentro da 31ª edição do Vinde e Vede, a principal atração para os jovens é a Micarecristo, no sábado (25) com bandas de diversos estilos, como forró (Buscai e Athos, que sobem ao palco a partir das 18h, abrindo o evento) e outras com pegada mais pop, como Doidin de Deus e Dominus. O Vinde e Vede, entretanto, continua até a terça (28), com uma programação extensa que inclui as festividades pelo jubileu de 300 anos do milagre de Nossa Senhora Aparecida, os 50 anos da renovação carismática católica (que promove o Vinde e Vede) e os 100 anos da primeira aparição de Nossa Senhora na cidade de Fátima, Portugal. Quem fala sobre a padroeira brasileira é o padre e teólogo mexicano José Prado Flores.

Entre os evangélicos de orientação batista em maioria (mas, óbvio, aberto a outras denominações), um dos encontros é o Louva Cuiabá, realizado pelo MT Gospel Produções. O evento apresentará shows com as cantoras Priscilla Alcântara (da Igreja Bola de Neve) e Daniela Araújo (Batista). Sexta (24), no Centro de Eventos da Acrimat. Ingressos podem ser adquiridos no site da Tech Tickets, nas lojas Brothers do Pantanal Shopping e do Várzea Grande Shopping.

As Assembleias de Deus de Mato Grosso promovem a celebração da 36ª União de Mocidade das Assembleias de Deus de Cuiabá e Região (Umadecre). Como todos os anos desde a construção, o evento acontece no Grande Templo, localizado na avenida do CPA, quase ao lado do Shopping Pantanal, próximo ao viaduto da Sefaz, entre a sexta (24) e a terça (28). Na programação, palestras e cultos com diversos pastores. Entre eles, Fernando Lopes, Samuel Gonçalves de Assis, Genivaldo Bento, além de cantores como Tiago Paz, Sandra Pires, a dupla Alisson e Neide e Canção e Louvor.

Para os espíritas, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso promove uma confraternização dos jovens espíritas que começa no sábado (25) e segue até a segunda (28), na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Araputanga (distante cerca de 340 quilômetros de Cuiabá). A programação dá sequência ao tema Estação Despertar, já trabalhado nas edições regionais. O encontro é direcionado aos jovens espíritas entre os 13 e os 21 anos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 3644-2727 ou pelo email feemt@feemt.org.br