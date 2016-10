Vanessa no Vem Pra Arena e Ivan Lins em Chapada em vídeo e texto

Fique por dentro da programação!

O final de semana pós feriado segue ainda em ritmo de dia das crianças, pois há o Festival Internacional de Teatro Infantil, até sábado (Cuiabá) e domingo (em outras cidades). Além disso, há mais uma edição do Vem Pra Arena, com Vanessa da Mata e diversos artistas locais, Wesley Safadão para quem gosta, tributo à Legião Urbana, evento de dobra de chope no Kartell, Bazar do Vinil, exibição de bons filmes no Sesc Arsenal e lançamento do livro do escritor Santiago Santos, Na Eternidade é Sempre Domingo, já na terça (18), também no centro cultural do Sesc de Cuiabá. É só se programar e ir.

Confira, abaixo , a programação

***

Mostra Internacional de Teatro Infantil (Miti)

Divulgação Neste final de semana tem um super show com Vanessa da Mata. Apresentação no Vem pra Arena

Cine Teatro Cuiabá (avenida Getúlio Vargas)

Sexta (14), às 09h

Chapeuzinho Vermelhô?, com o grupo Os profiçççionais (SP)

O espetáculo é uma comédia infantil onde três palhaços, pra lá de atrapalhados, chega sabe-se lá aonde, para fazer sabe-se lá o que em um clima de corre-corre e salve-se quem puder (com um pouco de preguiça). Descobrem que estão ali pra contar uma linda história infantil e, com suas quinquilharias, dar vida ao que se lê. Mas com palhaços nada é simples, nada é o que parece e nada acontece sem tropeços, tombos e tortas na cara.

Miti

Acesso mediante um brinquedo

Cine Teatro Cuiabá (avenida Getúlio Vargas)

Sexta (14), às 15h

O Concerto da Lona Preta, com a trupe Lona Preta (SP)

O Concerto da Lona Preta é um espetáculo inspirado na tradição circense e em músicas que fazem parte do imaginário popular. Cinco músicos, ou melhor, cinco palhaços tentam de forma divertida executar um concerto musical com um amplo e variado repertório, que abrange arranjos musicais concernentes às manifestações populares, eruditas e popularescas.

Encontro das Águas

Chapada dos Guimarães

Divulgação Durante evento, ocorrem shows de João Bosco e Ivan Lins, além de oficinas, exposições e workshops

Show com grupo vocal Alma de Gato e do cantor nacional João Bosco, a partir das 21h - Praça Central

Intervenções artísticas com fotógrafo Rai Reis, nas ruas de Chapada

Sábado

Oficinas educativas

Espetáculo interativo: Circo - Fábrica de Risos

Música - Brincando com Sons

Artes Visuais - Pintando Pedras no Caminho

Cultura Popular - oficina de Brinquedos Populares e Cinema Holograma 3D - oficina de Imagens.

Shows regionais com Ana Rafaela e João Reis. Em seguida, show nacional com Ivan Lins - a partir das 21h

Fill the tank de Kess Bier

Banda Velhos Jovens

Valor de covert não informado

Sexta (14), às 21h

Kartell - Kustom Shop

Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 850

A banda de Rondonópolis Velhos Jovens toca clássicos do blues e rock'n roll regado com três variações de chope da marca cuiabana Kessbier (pilsen, marzen e APA). E é em dobro, pagou um, toma outro de graça.

Feira do Vinil de Cuiabá

Divulgação Cantor Wesley Safadão promete agitar a Baixada Cuiabana e levar os fãs à loucura. Show Imperdível

Sábado (15), das 10h às 18h

Casa Cuiabana (avenida General Vale, 181, Bandeirantes, perto do PSMC)

A Feira do Vinil de Cuiabá chega à sua 12ª edição e promete energia positiva, variedade de produtos em boa qualidade e bom entretenimento. Informações: (65) 99343-5801 e (65) 99225-6204, além do Facebook e Instagram (nome junto e sem acento).

O Sonho de Wadja

Acesso livre

Sábado (15), 17h30

Cinema do Sesc Arsenal

Dirigido por Haifaa Al Mansour, é um filme feito na Arábia Saudita em 2013. O longa mostra Wadjda, dez anos de idade, moradora do subúrbio de Riade, capital da Arábia Saudita. Ela é uma garota teimosa e cheia de vida, que gosta de brincar com os garotos. Um dia, após uma disputa com o amigo Abdullah, vê uma bela bicicleta verde à venda e decide então fazer de tudo para conseguir o dinheiro sozinha.

Viver é Fácil com os Olhos Fechados

Acesso livre

Sábado (15), 19h30

Cinema do Sesc Arsenal

Dirigida por David Trueba e realizada na Espanha, esta comédia dramática mostra Antonio, um modesto professor de inglês, na década de 60. Fã incondicional dos Beatles, sonha em conhecer seu ídolo, John Lennon. Para encontrar seu herói, Antonio viaja até Almeria, mas no meio do caminho esbarra com dois jovens: Belén e Juanjo, um garoto de dezesseis que está fugindo do pai autoritário. O encontro faz a vida de cada um tomar rumos imprevisíveis.

Tributo ao Legião Urbana, 20 anos sem Renato Russo

R$ 15

Sábado (15), a partir das 20h

Mosteiro Bar e Cultura

Fernando Schlaepfer E tem tributo ao Legião Urbana, banda que até hoje faz sucesso entre pessoas de todas as gerações

O objetivo da festa, com a banda Heróis de Brinquedo tocando clássicos da Legião Urbana, é homenagear o vocalista Renato Russo, morto há 20 anos, e lembrar dos tempos do República Bar, que funcionou durante anos na rua 24 de Outubro, ajudando a revitalizar aquela parte do centro velho.

Vem Pra Arena

Acesso livre

Sábado (15) e domingo (16), a partir das 17h

Arena Pantanal

Em mais uma edição do festival cultural promovido pela secretaria de Estado de Cultura para tentar manter a Arena Pantanal ativa, feira gastronômica, estrutura para skates e patins, feira de artesanato, manifestações artísticas e a programação musical com a cantora Vanessa da Mata, além de vários músicos locais. Tudo será dividido em dois teatros, pois a Mostra Internacional de Teatro Infantil apresentará A Princesa Engasgada, do Teatral Grupo de Risco (MS). Às 18h30 haverá o Vem Pra Arena Kids, com Manu Paiva, Kaliny Rodrigues e Cairo Henrique. Às 19h30, Circo na Arena, com Jamilton. Às 19h45, Dança na Arena, com Raquel. Depois é a vez do Cerrado Groove, banda de Henrique Maluf, seguido de outra banda O Terno, mais uma dança na arena e com previsão de subir ao palco a partir das 22h30, a cantora mato-grossense de sucesso nacional Vanessa da Mata.

Wesley Safadão

Entre R$ 70 e R$ 460 (camarote open food e open bar)

Sábado (15), a partir das 22h

Centro Universitário Univag

O evento é o mesmo que já foi apresentado em diversas capitais do país, pela primeira vez em Cuiabá. Aqui, Wesley Safadão e sua banda Garota Safada tocam com Guilherme e Santiago e Jefferson Moraes. Nos camarotes com nomes de bares da cidade, haverá open bar de cerveja, água, vodka, suco e refrigerante, além de open food, acesso à frente do palco, banheiro exclusivo. Pontos de venda na Casa de festas Shopping Goiabeiras (Disk entrega 65 99953-1935). Pagamento em dinheiro e cartão de crédito/débito.

O Homem da Lua

Acesso livre

Domingo (16), às 17h30

Cinema do Sesc Arsenal

Assessoria Para amandes do Vinil, vai rolar mais uma edição da feira. Ótimo momento para fazer trocas e curtir

Dirigido por Stephan Schesch e Sarah Clara Weber, esta animação francesa de 2012 mostra um homem que não aguenta mais viver sozinho na Lua e por isso decide pegar carona na cauda de um cometa em direção à Terra. Aqui, é considerado alienígena e visto como invasor. Tenta se esconder das autoridades e conta com a ajuda das crianças que tanto adoravam ver o Homem da Lua lá do céu, todas as noites.

A História da Eternidade

Acesso Livre (classificação 16 anos)

Domingo (16), às 19h30

Cinema do Sesc Arsenal

Dirigido por Camilo Cavalcanti, este drama brasileiro de 2013 mostra Alfonsina, 15 anos, e o sonho de conhecer o mar. Também há outras duas personagens femininas: Querência, 40 anos, e Das Dores, que já chegou ao entardecer da vida mas é obrigada a receber o neto após um passado turbulento. No sertão compartilham sobrenome e muitos sentimentos. Amam e desejam ardentemente. (Classificação etária: 16 anos).

Lançamento do livro Na Eternidade é Sempre Domingo

Acesso Livre

Terça (18), a partir das 19h

Sesc Arsenal (Choperia)

O escritor de drops literários e contos Santiago Santos se aventura numa novela em seu volume Na Eternidade é Sempre Domingo, seu primeiro livro impresso por uma editora, com incentivo da prefeitura e do Conselho Municipal de Cultura. O exemplar estará à venda por R$ 25 (pagamento em dinheiro).