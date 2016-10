Wesley Safadão faz show em Várzea Grande e promete levar fãs à loucura

Divulgação Cearense, cantor Wesley Safadão é recordista de visualizações no Youtube e muito tocado nas rádios

O cantor Wesley Safadão vai tocar em Várzea Grande neste sábado (15), na Univag, com abertura de Guilherme e Santiago e Jefferson Moraes.

Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 440. Cearense, é talvez o mais popular dos cantores da atualidade, recordista de visualizações no Youtube, com músicas massivamente repetidas nas rádios.

Autor de sucessos como Solteiro de Novo, que tem quase 22 milhões de visualizações na citada mídia social, e Meu Coração deu PT, caminhando para os 25 milhões de views - veja vídeos.

Segundo sua assessoria, a música vem de família, mas a profissionalização se deu em 2007 com a banda Garota Safada, que contava com irmãos e primos.

A Garota Safada, aliás, foi criada pela família de Wesley, segundo eles mesmos, a paixão pela música os levou a investir suas pequenas economias e buscar ajuda de parentes para seguir com o projeto de banda que hoje se chama Wesley Safadão.

Daí em diante, começaram a ficar conhecidos primeiro em Fortaleza, até ser apresentado ao empresário Luiz Augusto Nóbrega, da Luan Promoções e Eventos, do Chevrolet Hall, Spazzio e da Vila Forró.

Nóbrega levou Safadão e banda para tocar na festa de São João de Campina Grande e isso catapultou a trajetória do artista, levando-o aos demais Estados nordestinos, como novo expoente de um novo tipo de forró, mais distante das raízes tradicionais, no lugar da zabumba, do ganzá e do triângulo, bateria, baixo marcado e uma aproximação com axé music, sertanejo e até funk, nos últimos trabalhos, de acordo com descrito em seus DVDs gravados ao vivo.

A batida é mais acelerada e o cantor procura explorar os ares de performer comum aos defensores desse estilo de música nordestina. Fazem, em média, 25 shows todos os meses, mas chegam a fazer até 40 no período de festas juninas.

Tudo aumentou ainda mais depois que ele apareceu no Domingão do Faustão, da Rede Globo. Cinco meses depois, já voltou para fazer o paulistano soltar seu batidíssimo bordão “quem sabe faz ao vivo” e apresentou oito de seus sucessos, daí para os outros programas da maior emissora do país foi um pulo. E dá-lhe Caldeirão do Huck, Encontro com Fátima Bernardes, Criança Esperança, Esquenta e todo o resto.

Hoje, tem acesso livre, com multidões sempre atrás, em todos os Estados brasileiros. Seu mais recente sucesso é Ela Domina o Ratatatum. O show começará às 22 horas. Imperdível!