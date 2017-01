Acordo define funcionamento da Lapa cuiabana só até 1h da manhã

Depois de certa polêmica em torno da ocupação e uso dos espaços públicos localizados na Praça Conde de Azambuja e seu entorno (uma geometria formada pelo encontro de duas ruas, a do Meio, Ricardo Franco, e a de Cima, Pedro Celestino), popularmente nominada Praça da Mandioca, e embargos do Ministério Público quanto ao uso de mesas nas duas ruas e no largo da praça propriamente dito, foi definido em acordo entre moradores e comerciantes que as coisas agora se encerram no máximo a 1h da manhã.

O acordo foi selado com a presença do próprio prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), na sexta passada (13). Para muitos – notadamente os moradores – a definição, apesar de não ser a ideal, foi satisfatória, pois eles reclamam que antes a “bagunça” costumava chegar às primeiras horas do dia.

E tinha como substrato, além do barulho, urina, restos de comida, embalagens, muita, muita bagunça, e nenhuma paz. Além da definição dos horários, o previsto no acordo selado a partir da secretaria municipal de Mobilidade Urbana, hoje comandada por Antenor de Figueiredo Neto, e as associações de moradores e de comerciantes preveem um conjunto de benefícios e obrigações para as duas partes interessadas, como instalação de banheiros químicos e segurança contínua.

Nos últimos 20 dias, as reclamações eram constantes da parte de alguns comerciantes, pois se queixavam de ver o movimento cair consideravelmente desde que o Ministério Público entrou com normativas, proibindo a colocação de mesas e cadeiras nas ruas e na praça propriamente dita.

Essa proibição, aliás, se mantém, com pequena alteração para a rua do Meio, onde poderão, sim, ser colocadas mesas e cadeiras, no entanto, de maneira a não impedir a passagem de veículos de moradores, polícia e Corpo de Bombeiros. “Dissemos para eles se reunirem e entrarem em acordo, pois nunca quisemos acabar com a cultura na região, mas temos de cumprir a lei”, explica Antenor.

Comerciantes do local informaram que esse acordo foi feito e assinado por todos, com lavratura de ata, para depois ser entregue no Ministério Público, gerando assim um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Ninguém concordou com a ideia de alguns, de tornar a rua do Meio um calçadão.

Desde o, digamos, renascimento da Praça da Mandioca como point cultural (isso vem desde os anos 1960, quando gente como o poeta Silva Freire frequentava o local, continuou nos 70, quando jornalistas e políticos mais engajados, mais boêmios, por lá circulavam) há uns quatro anos; quando ativistas culturais e artistas passaram a fazer saraus semanais; moradores, frequentadores e comerciantes entraram num crescente estranhamento.

Se por um lado os responsáveis pela efervescência podiam expor trabalhos (algo mantido até hoje) e os comerciantes lucravam mais, por outro os moradores foram vendo o direito ao descanso e ao silêncio, após as 22h, ser cada vez mais aviltado.

O mesmo acontecia com os donos dos vários escritórios lá instalados durante o dia. Foram estes dois últimos usuários da praça e o entorno quem fizeram seguidas denúncias ao MP, para terem o direito de, por exemplo, poder transitar com os carros ou dormir durante a noite sem o barulho de bandas, grupos ou simplesmente caixas de som em volumes bem acima do permitido por lei.

Donos dos bares se viram no prejuízo após o acatamento e denúncia do MP às infrações da lei do silêncio e perturbações da ordem pública. Reclamavam ver o faturamento cair até 65%. “Ninguém mais vendia nada, agora acho que vai melhorar pra todo mundo”, disse um dos comerciantes noturnos. Frequentadores do lugar também acharam a solução moderada.

“Tudo bem que os mais jovens, que costumam chegar bem mais tarde à praça, queriam desfrutar dela um pouco mais de tempo. Entretanto, acho que se deve, sim, respeitar o direito dos moradores, a maioria de mais idade, ao descanso, além de regulamentar o som. Acho que será melhor pra todo mundo”, diz uma frequentadora.

As mudanças já entraram em prática e estão sob fiscalização constante tanto da prefeitura, com a secretaria de Meio Ambiente, responsável por cuidar do barulho, quanto pela secretaria de Mobilidade Urbana, para cuidar dos carros estacionados indevidamente e da colocação das mesas nos locais permitidos.