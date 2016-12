Associações realizam campanha para Natal dos bichos neste domingo

Divulgação Serão ofertados animais para adoção. Que quiser, pode doar rações, remédios, camas e roupas pets

Três instituições dedicadas a cuidar de animais abandonados e ativistas da causa animal farão um evento para arrecadação de vários materiais necessários ao cuidado desses bichos no domingo (18), a partir das 17h, na parte externa da Arena Pantanal. A entrada é gratuita.

Criado a partir do Facebook, pelo grupo É o Bicho, tem ainda parceria com as organizações não governamentais (ONG) AVA e OPAA, além do abrigo Anjos Peludos.

O objetivo, além de ofertar animais para adoção, é conseguir doações de rações, remédios de uso veterinário, camas, roupas, produtos de limpeza pet, como shampoos e sabonetes e demais produtos de uso para bichos de estimação.

Os organizadores divulgaram que todos os que contribuírem vão concorrer a diversos prêmios, além de poderem adquirir xilogravuras criadas pelo artista plástico Paulo Lenço. Ele já participou de três Bienais Internacionais de Gravura Livio Abramo, realizado no município de Araraquara, interior de São Paulo. Elas também estarão à venda, pois os temas preferidos dele têm a ver com animais de estimação. Parte da renda das xilogravuras será revertida para as associações de cuidado animal.

Além disso, haverá atividades como passeio com pets, bazar de roupas, sapatos e acessórios da Anjos Peludos e ONG OPAA, um ponto de coleta de latinhas e frascos de desodorante de alumínio para o Recicle PET; um Aulão FIT com uma aula aeróbica composta de dança fitness - ginástica, dança sênior e zumba, com os professores Priscila Garcia (Academia SmartFit), Lucas Tadeu (Academia Phidias), Jonatha (Academia Moviment) e Fran (Academia Iron).

Para quem mantém o péssimo hábito de deixar o cão levá-lo para passear e não o contrário, o adestrador Evandro Gollmann, do Espaço Cão Vida, vai passar gratuitamente técnicas de adestramento, primeiros comandos, explicar sobre a necessidade de utilizar o lugar certo, como lidar com o desespero dos cães quando ouvem fogos de artifício e várias outras coisas.

A doutora Andreia Janaína vai dar também orientações veterinárias, além de vendas de camisetas com o tema PET e arranhadores da Bergara uniformes, PET – AVA, guloseimas para bichos da PetCakes Cuiabá e vários outros artigos para animais de estimação, como camas, coleiras, roupinhas, colchonetes etc.