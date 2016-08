Mariana Marimom Brechó traz novos conceitos do saber se vestir. Bianca pinta, borda, desenha e transforma as peças

Ela cuida do seu garimpo como um pequeno tesouro. Algumas peças são antigas, outras usadas, customizadas com seus bordados, retalhos, ou então recém-nascidas pelas suas mãos. Mas todas inspiram cuidado, como um bem muito precioso que chega ao outro como um presente.

Esta é a experiência proporcionada por Bianca Poppi, que desenha, borda, brinca e pinta com seus tecidos, para criar um novo conceito de se vestir, com uma consciência profunda sobre o seu ser e estar no mundo.

Desde cedo em meio ao universo da costura, da criação, do fazer com as próprias mãos encaminharam Bianca para as artes visuais. Muito além do Brechó da Poppi, que agora se transforma em loja virtual, Bianca representa em Cuiabá uma maneira de pensar sobre o consumo, com criatividade e peças escolhidas a dedo, traz o caminho de sustentabilidade e economia solidária.

“O espaço será unificado, o ateliê onde eu crio também vai ser onde guardo as roupas. E devo lançar o site com a loja virtual na próxima semana. É uma lojinha simples, com roupa no cabide, vou produzir mais fotos, mas quero lançar logo. As reações têm sido positivas, também cativei um público bacana esse tempinho com a loja física, e as pessoas costumam acompanhar meu trabalho no Brechó”, conta.

Galeria: Brechó da Poppi

Como ela mesma disse: “é uma vitrine que você não precisa ir até a loja”. Com pedidos de outras cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que possuem opções de Brechó, Bianca se surpreendeu com a receptividade e aposta no virtual para expandir.

Arquivo Pessoal Bianca aposta na internet para expandir negócios

“Vai ser prático para quem é de fora e daqui também, hoje em dia as pessoas estão corridas, sem tempo. Dentro da loja virtual do Brechó da Poppi está tudo bem segmentado, tem as peças usadas e vintage, as peças bordadas, upcycling, e a minha marca Bianca Poppi que são as peças novas”, explica.

Com essa integração, Bianca Poppi constrói sua marca. As vendas nas redes sociais já aconteciam pelo Instagram.

“Eu tenho mandado para fora, para cidades como Sâo Paulo, que tem de tudo e aí eu penso o que vão querer com um brechó do Centro-Oeste? Brechó tem em todos os lugares, mas as pessoas gostam do meu olhar, é uma identidade, uma imagem que você cria e as pessoas se identificam", detalha.

Em seguida, completa dizendo que existem muitos Brechós online e "é legal ver que pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte usando e gostando do que eu faço e gente que eu admiro. Aqui tem um público reduzido apesar de muitos comprarem, a Internet amplia”.

Além das vendas virtuais, Bianca participa das feirinhas colaborativas que acontecem em Cuiabá, como a Feirinha da 24 da qual é uma das idealizadoras. Ela conta que, quando começaram a produzir, a Feirinha da 24 não tinha tanto como tem hoje, e que surgiram outras feiras.

"Quase todo fim de semana tem, na Praça da Mandioca, Praça Alencastro, Centro. Então as pessoas têm que acompanhar para saber onde comprar no Brechó, e acaba que aquilo que é mais difícil tem um gostinho melhor”.