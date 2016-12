Campanha Adote Um Idoso comove população e se espalha na internet

Divulgação Campanha gerou comoção nas redes sociais

Uma campanha de solidariedade direcionada especificamente aos idosos foi lançada em Cuiabá e Várzea Grande por alunas e uma professora do curso de Fisioterapia há cerca de um mês. Nela, os próprios idosos do Lar São Vicente de Paulo mostravam qual presente queriam ganhar escrevendo-os em quadros e postando as fotos nas mídias sociais, especialmente o Facebook.

Deu tão certo que tornou-se viral e se espalhou por todo o país. Nas fotos, pedidos comoventes e singelos como “um vestido colorido e um abraço”; simples, mas claramente necessários feito “um chinelo e um hidratante”. Todas coisas que parecem completamente acessíveis aos mais jovens, mas às quais eles muitas vezes tem dificuldade de conseguir.

O Lar São Vicente de Paulo abriga hoje 61 idosos. Professora do curso de Fisioterapia da Universidade de Cuiabá (Unic), Andreia Santini explica que pensou na ação após conhecer a feita por um abrigo de Minas Gerais. Ela já trabalhara no Lar São Vicente de Paulo durante dois anos e, mesmo desligada oficialmente, nunca deixou de fazer visitas periódicas e realizar doações; queria uma maneira de ajudar ainda mais.

“Gosto muito de lá e todos os meses vou visitá-los. Um dia vi essa ideia no face, de um asilo em Minas Gerais. Marquei o Martin, que trabalha lá também, e dei a ideia, dizendo que seria interessante se ele fizesse. A Mayara, aluna da Univag, minha amiga, se propôs a ir lá e fazer a campanha”, explica ao , por telefone.

Com os posts viralizando dia após dia, lares do Brasil inteiro passaram a reproduzir as próprias fotos. Para Santin, talvez porque as fotos de dentro das instituições, nas páginas delas em muitos casos, ajudem a quebrar a barreira da desconfiança natural que algumas pessoas sentem, quanto à destinação final das coisas e objetos doados.

“É difícil, porque muitas vezes as pessoas até querem doar, mas têm dificuldade porque não conhecem uma institução. Outras vezes não tem certeza se as doações serão entregues a quem foi destinado, mas uma instituição séria muda tudo isso”, continua Santim.

Como o projeto ficou maior do que esperavam, as meninas e outras pessoas envolvidas montaram um ponto de coleta na Unic, outro na Univag e disponibilizam telefones celulares na perfil do Abrigo no Facebook .

“Sempre perguntam sobre a seriedade da instituição, eu garanto porque já trabalhei lá de maneira efetiva por dois anos. As doações podem ser feitas sem medo, elas vão chegar aos idosos”, segue a professora envolvida com voluntariado há pelo menos três anos. “Mesmo depois que saí do lar, nunca perdi o vínculo com eles. É uma realização pessoal acima de tudo, a gente fica apegado àquelas pessoas”.

Além de Santim, as alunas do curso de Fisioterapia do Univag Izabele Monforte, Natália Magalhães e Mayara Almeida participam da ação. Elas conseguiram parceria com a coordenação do curso e juntas conseguiram arrecadar mais de uma tonelada de alimentos, além dos outros presentes feitos nos pedidos postados no Facebook e replicadas em aplicativos de comunicação instantânea, como WhatsApp e Telegram.

“Recebi uma matéria que saiu em um site de notícias de Cuiabá, pelo WhatsApp, fiquei comovida com a campanha e com os pedidos dos idosos. Dona Luiza pediu um abraço. Entrei em contato com a acadêmica Mayara Almeida e fiz questão de vir pessoalmente trazer as doações e dar um abraço em Dona Luiza”, disse uma das doadoras da campanha.

Além das doações, outro efeito foi sentido pelos abrigados e trabalhadores do Lar localizado no Jardim Paula I, em Várzea Grande: as visitas aumentaram depois que as pessoas tomaram conhecimento da existência do lugar. Quem lembra isso são os 36 funcionários de lá.

“Para o abrigo está sendo muito bom, já recebemos muitas doações, o número de visitas aumentou bastante. Nossos idosos são bem carentes de tudo, principalmente de carinho e atenção”, comentou o diretor do abrigo, João.

As doações continuam sendo recebidas na Clínica Univag, Cine Teatro Cuiabá e Estúdio Indutattoo, no CPA II. A entrega dos presentes e doações no Lar Do Idoso São Vicente de Paula está prevista para o dia 10 de dezembro, a partir das 14h, com uma festa para tal.

Serviço

Os telefones de três das envolvidas no projeto: Mayara Almeida (99218-8881); Natalia Magalhães (99660-2920); e Izabele Monforte (99222-1566), todos com código de área 65.