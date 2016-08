Coletânea de 190 fotos refazem os caminhos de Rondon - confira fotos

Mario Friedlander Marechal Rondon foi um dos maiores desbravadores do mundo

A ideia era trilhar os mesmos caminhos pelos quais Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon, passou com suas expedições para desbravar o Mato Grosso. Um trabalho de pesquisa de um ano resultou na recuperação de imagens históricas e registros contemporâneos que reativam a memória de um dos maiores desbravadores do mundo.

O resultado é a exposição permanente, um dos produtos do projeto “Paisagens de Rondon”, no Memorial Rondon inaugurado no Distrito de Mimoso, na quarta (24).

O fotógrafo Mario Friedlander e uma equipe de 13 pessoas destrinchou o acervo de Rondon no Museu do Índio e restauraram fotografias de originais digitalizados, sendo que muitas destas imagens são desconhecidas do público.

“A exposição faz parte do acervo do Memorial. Mas a secretaria de Cultura e o governo já manifestaram desejo de que ela seja itinerante. Nem todos conseguem ir ao Memorial, e a exposição pode vir para Cuiabá ou ir para fora, estudamos como fazer isso, mas não vai ser difícil, quando foi concebido o projeto tipográfico pelo Paulo Crispim, já pensou na possibilidade dela ser itinerante”, explica.

São 190 imagens históricas e contemporâneas, estas produzidas por Mario Friedlander, e os textos são do historiador da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) João Lucídio.

Mas, se no começo, a ideia era trilhar em um ano o que Rondon fez em 40 anos de expedições, Friedlander garante que é impossível, pois com o aprofundamento da pesquisa perceberam que a obra de Rondon é infinitamente maior do que pensavam.

“Depois que começamos não temos como parar. Nossa pesquisa utilizou o acervo do Museu do Índio e tem muitas outras instituições no Brasil que possuem material sobre Rondon. E fora daqui também, nos Estados Unidos tem uma instituição com mais de 114 horas de filmagens de suas expedições da Comissão Rondon. Ele é muito influente fora daqui também, é considerado um dos maiores exploradores geográficos do mundo”, contou.

Para Friedlander, este resgate da memória de Rondon também serve de exemplo para as novas gerações que cada vez mais desconhecem o seu trabalho.

Facebook Mario Friedlander mostra suas fotos para governador Pedro Taques e para o secretário Leandro

“Rondon nasceu pobre, negro, no Pantanal. Quando nasceu sua mãe morreu, com dois anos o pai morreu. Ficou órgão, criado pelos avós, no meio do gado e veio para cá para estudar e por mérito próprio conseguiu se formar, se escolarizar naquela época, no final de 1800. E com 16 anos foi sozinho para o Rio de Janeiro e conseguiu entrar na Escola Militar, se formou engenheiro militar e galgou oficialato e cumpriu todas as missões com louvor. Se tornou um herói, um mito praticamente”, afirmou.

Pela quantidade de informações disponíveis sobre a vida de Rondon, Friedlander ressalta que o trabalho é infinito e que continuarão em busca de apoio para quem sabe transformar toda a pesquisa em documentário e livro.

“Esses dias escutei umas pessoas dizendo que Rondon era matador de índio, e pessoas esclarecidas até. O Rondon nunca matou ninguém, ele proibia seus oficiais de atirarem em índios. E os índios mataram muita gente da Comissão Rondon, oficias, soldados, trabalhadores civis foram atacados e mortos. O próprio Rondon foi atacado, flechado, mas não se feriu. Ele proibia qualquer reação, e dizia que eles estavam invadindo a terra dos índios e por isso precisavam fazer amizade com eles. Precisamos revirar isso porque Rondon pode ser inspiração para muitos jovens que vivem essa situação de pobreza e exclusão social e ele provou que pela educação e dedicação é possível”, concluiu.