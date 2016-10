Cuiabá sedia 1º congresso vegano do Centro-Oeste, na Unic Pantanal saiba

Gilberto Leite/Rdnews Mariana Mello Vidotto enumera benefícios da vida vegetariana

Nos dias 11 e 12 de novembro, Cuiabá vai sediar o 1º Congresso Vegetariano do Centro-Oeste, na Unic do Pantanal Shopping. No evento, diversos especialistas, médicos, nutricionistas, esportistas e chefs de cozinha estrita, vão discursar e mostrar os benefícios defendidos por eles ao se adotar esse tipo de alimentação, que exclui necessariamente o sofrimento animal.

Veganos não só não consomem carne, mas não se utilizam de nenhum tipo de subproduto do pastoreio, caça ou pesca de bichos. Aberto a qualquer pessoa – inclusive as que ainda consomem carne – as inscrições podem ser feitas no site do evento.

Vegetariana há cerca de um ano, a coordenadora do congresso e voluntária da Mercy for Animals em Mato Grosso, Mariana de Mello Vidotto, argumenta que só obteve benefícios desde que mudou a maneira como se alimentava. Também diz com números os benefícios que o planeta inteiro teria caso deixássemos o consumo – e consequente produção – de proteínas animais.

Sobre o argumento da indústria de comida de que se alimenta mais pessoas com carnes e derivados, ela contrapõe números fortes. “É o contrário, em um hectare se produz 60 kg de carne, mas nesse mesmo hectare se produz uma tonelada de feijão, três toneladas de arroz e cerca de 10 toneladas de milho e outras coisas. Isso combateria com muito mais eficiência a fome mundial”.

Ela lembra também que a proteína de um bife é substituída facilmente por uma colher de feijão, além da quantidade de água desperdiçada no processo de produção de carne de boi. Fora, claro, todo o sofrimento envolvido no processo pecuário: do confinamento ao abate.

Além dela, quem virá argumentar sobre a possibilidade de um novo tipo de existência humana são alguns "pesos-pesados" do veganismo, como Cynthia Schuck, doutora pela Universidade de Oxford (Grã-Bretanha), uma das mais conceituadas e antigas universidades do mundo, o biólogo da Universidade Federal do Pernambuco Guilherme Carvalho, os atletas Fernanda Ferreira (a Fernandinha), dos grandes nomes do vôlei brasileiro, medalhista de ouro pela seleção, e Paulo Victor Guimarães (Paru Vitu), um fisiculturista vegano, e o chef de cozinha André Vilani, do Nectare, um dos maiores restaurantes veganos do Brasil, situado em São Paulo, e também vocalista da banda hardcore Good Intentions.

Além de todas as palestras de teor mais científico e conversas para quem já se nutre de comida livre de sofrimento, o evento é aberto a quem quiser, com uma taxa de R$ 220 e inscrições que podem ser feitas até um dia antes do congresso, desde que, óbvio, haja vagas.

No dia 12, o encontro será encerrado com oficinas gastronômicas, com os youtubers Flávio Giusti, do VegetariRango, Ivan Di Simoni, do Pecado Vegano, e o já citado chef André Vieland.

Programação

Dia 11

18h30 Ricardo Laurino - Crise de Percepção - O alimento de nossas crises

19h20 Eric Slywitch - Avaliação metabólica e nutricional do indivíduo vegetariano

20h10 Alessandra Luglio - Alimentação Saudável - Bom para as pessoas, animais e planeta

21h00 Encerramento

Dia 12

10h20 Astrid Pfeiffer - Introdução Alimentar Infantil

11h10 Guilherme Carvalho - Vai um franguinho aí? - As implicações da produção e consumo de carne de frango

12h00 Nathalia Guimarães - Overview sobre ferro, cálcio, B12 e ômega 3 na dieta vegetariana

12h50 Intervalo

14h00 Fernandinha - Veganismo e alimentação vegetariana estrita no esporte de alto rendimento

14h50 Fernanda de Luca - Por que adotar uma alimentação vegetariana: uma visão médica

15h40 Cynthia Schuk - Impactos ambientais do consumo de animais e segurança alimentar

16h30 Intervalo

17h00 Lucas Alvarenga - A revolução moral através do veganismo

17h50 Paula Gandim - Nutrição vegetariana e desempenho esportivo

18h40 Paru Vitu - Forte, Saudável e Musculoso: veganismo para alto desempenho e ganho de massa

19h30 Encerramento Banner da Programação das Palestras

Oficinas