Dia Mundial da Filosofia terá artes, palestra e Sarau de Poesia em Cuiabá

Ilustração Tema do evento é Convivência: Como somar em um Mundo em Conflito?; promoção da Nova Acrópole

Para comemorar o Dia Mundial da Filosofia, haverá um sarau e uma palestra ministrada pelo professor de filosofia clássica Roni Cezar Almeida, no Palácio da Instrução, neste sábado (12). Além das apresentações artísticas e da palestra, haverá, ainda, uma série de atividades relacionadas ao bem viver, como oficinas de horta e confecção de peças em argila.

O tema central do encontro é Convivência: Como somar em um Mundo em Conflito?, e a promoção é da Organização Internacional Nova Acrópole. O acesso é livre.

“Vivemos em um momento contraditório, de um lado crescem as ferramentas e as facilidades de comunicação, de outro, ampliam-se também os casos de depressão e isolamento. Nossas relações estão se tornando cada vez mais superficiais e vazias de sentido, o que faz com que a confiança nos outros seres humanos seja também menor”, afirma o professor Roni Cezar Almeida.

Ele defende também que, em um contexto global de crescente sectarismo e intolerância, a filosofia é essencial para ajudar na promoção do humanismo e de sociedades mais solidárias. O encontro tem como objetivo gerar reflexões sobre o importante papel das relações humanas e do respeito entre diferentes culturas, povos e crenças para o desenvolvimento social, político e econômico.

Embora não se aprenda na escola, a convivência, vida com vida, defende o professor, é essencial aos seres humanos, pois somente por meio das relações que permitam autoconhecimento e promovam mudanças.

“É viver com o outro sem deixar de ser quem somos, o viver e deixar viver. Vários filósofos clássicos entendiam a convivência como um exercício de cidadania a ser realizado por cada um, em prol da possibilidade de vida cívica”, explica Almeida.

A palestra visa responder a algumas perguntas importantes: Como conviver com pessoas tão diferentes de nós? Com modos de vida, formações culturais e educação tão diversas da que recebemos? Qual a diferença entre tolerância e convivência? Como usar desta ferramenta para nos tornarmos melhores pais, filhos, irmãos ou amigos? “Ao encontrar tais respostas, estaremos nos conhecendo de forma mais profunda e transformando nossa forma de ver e nos posicionarmos no mundo”, pontuou.

O Dia da Filosofia foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2005. A ideia era evidenciar o valor da filosofia para o desenvolvimento do pensamento humano em todas as culturas e indivíduos, sustentando que o pensamento crítico ajuda a dar sentido à vida e às ações realizadas no contexto internacional. Desde então, a Nova Acrópole celebra o Dia Mundial da Filosofia, nos quase 60 países em que atua, por meio da promoção de debates, palestras, exposições, painéis e eventos diversos.

PROGRAMAÇÃO

15h00 – Oficina de Horta e Argila

17h30 – Roda das virtudes

18h00 – Palestra Convivência: Como Somar em um Mundo em Conflito, com o professor de filosofia Roni Cezar Almeida

19h10 – Sarau de Poesias Clássicas

20h00 – Coral e encerramento​​