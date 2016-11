Era Trump traz incertezas para economia verde, diz Pnuma em MT

Gilberto Leite Peter Poschen afirma que as empresas estão entendendo que se pode ter lucro e ser sustentável

Nem mesmo pesquisadores renomados em mudança climática, ligados à Organização Internacional do Trabalho e ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), como o alemão Peter Poschen e o norte-americano Steven Stone, sabem direito qual será exatamente a atitude do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tema. Ambos admitiram isso nesta quinta (10) durante entrevista coletiva no Palácio Paiaguás.

A iniciativa Ciclos – Parceria para Economia Verde - busca implementar em Mato Grosso um programa que reúna ferramentas de análise para realizar diagnósticos e projeções, fornecer apoio técnico para a reformulação de políticas públicas setoriais e auxiliar na construção das capacidades individuais e institucionais para uma transição sustentável para a Economia Verde.

Em resumo, trata-se da busca por ideias que convençam os grandes produtores rurais mato-grossenses a desmatar menos, espoliar menos o solo e, ainda assim, lucrar com isso. Maneira de tornar sustentável um setor em tudo criticado por ambientalistas devido aos custos ambientais de seus produtos.

“Há cinco anos foi interessante a implantação dos programas de agricultura familiar e turismo ecológico em Mato Grosso. Queremos, na OIT, aumentar esse tipo de iniciativa. Entretanto, de modo macro, o que acontece é uma retração econômica. Isso faz com que também tenhamos medo do futuro. E por isso às vezes é mais fácil pensar em construir muros do que incluir. Mas isso não é uma realidade só dos Estados Unidos, é da Europa também. Muros e mais muros”, falou o chefe do serviço de economia e comércio do Pnuma, Steven Stone, também ex-diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

"O principal caminho

é mudar a maneira de

pensar" - Peter Poschen

Os desafios para vencer velhas visões e preconceitos foi apontado pelo colega dele, diretor do escritório da Organização Internacional para o Trabalho (OIT) no Brasil, Peter Poschen, como dos grandes desafios a serem enfrentados nos próximos anos. “O principal caminho é mudar a maneira de pensar. Até as empresas estão entendendo que é possível obter lucro agindo de maneira sustentável, é um pensamento plenamente realizável, com energias renováveis, rede de transporte menos poluidora. Antes não havia obrigação, agora, o modelo é outro”, defende.

As pretensões do programa Ciclos – Parceria para Economia Verde são grandiosas, pois é uma maneira de buscar soluções, ideias e firmar compromissos com os governos no que tange à transformação equitativa e sustentável das estruturas econômicas nacionais em 20 países até 2020.

Além da sustentabilidade ambiental, quer também chegar a níveis de geração de trabalho condizentes com a promoção do bem-estar humano. “Energia eólica por exemplo, é uma das mais utilizadas no Estado do Texas, um lugar conservador. Isso mostra que mudando a maneira de pensar, desenvolve-se várias oportunidades”, continuou Poschen.

Gilberto Leite Marcio Dorileo avalia que a ideia de se construir muros para dividir ao invés de pontes para união entre sustentabilidade, emprego decente e crescimento econômico prega o retrocesso na sociedade

O foco nas dimensões sociais do uso de recursos naturais é parte irremediável disso. Para o secretário de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), Márcio Dorileo, a ideia de se construir muros para dividir ao invés de pontes para união entre sustentabilidade, emprego decente e crescimento econômico prega o retrocesso. “Quem estiver contra essas urgências está totalmente na contramão da história e da perspectiva do estado constitucional cooperativo, que não encontra fronteiras territoriais, marcos físicos. A garantia dos direitos humanos não admite retrocesso”, disse.

Todas as demandas devem necessariamente levar a uma melhor convivência em nossa casa comum, o planeta Terra, e devem ser buscadas sempre em um tripé que envolve governos, organismos internacionais e população civil. O sociólogo Valdir Bündchen lembra que perspectivas não sustentáveis no manejo do agronegócio estão com os dias contados, sob pena de tornar-se economicamente inviável o atual modelo de produção.

A necessidade de um novo modelo é urgente, sob pena de atrapalhar inclusive a manutenção da população no campo. “Hoje, só 14% da população do país vive em áreas rurais. Esse número diminui ano após ano. Sem pensar em uma maneira de tornar viável a existência lá, logo não teremos mais população nesses lugares”.

Esse apoio técnico para a reformulação de políticas públicas setoriais e para auxiliar na construção das capacidades individuais e institucionais como caminho a uma transição sustentável para a Economia Verde (aquela que resulta em melhoria do bem-estar humano e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e os desequilíbrios ecológicos) vai continuar, garante o governo do estado via Organização das Nações Unidas e suas agências.