Evento de moto traz Detonautas, cover dos Beatles e food trucks

Divulgação Banda de Tico Santa Cruz, Detonautas tem quase 20 anos de estrada, entre sucessos: Olhos Certos

Um evento denominado Rota MT trará a Cuiabá, no sábado (10), a banda carioca Detonautas Roque Clube e o Star Beetles, uma banda cover argentina dos Beatles. O local escolhido será a casa de shows/boate Musiva.

A abertura do show será das bandas cuiabanas Imitáveis, Rhox + Raoni Ricci (projeto cover do Rappa), The Bugres + Henrique Maluf e os também covers Sixtons.

Segundo os promotores do evento, a ideia é promover um encontro entre os motoclubes de Mato Grosso.

Banda de Tico Santa Cruz, os Detonautas já tem quase 20 anos de estrada e, de acordo com a assessoria, consagrou-se no cenário musical nacional devido “à sua liberdade criativa, letras conscientes e um som que se recicla ao longo do tempo”, com letras que falam tanto de amor quanto de “temas do cotidiano”.

É o caso em "Olhos Certos", "Você Me Faz Tão Bem", "O Dia Que Não Terminou", "O Retorno de Saturno" e "Quando Sol Se For", quase todas hits radiofônicos - veja vídeo.

O produtor musical e proprietário da MR Produções, Marcelo Rocha, fala com entusiasmo sobre Detonautas. “Os caras apresentam uma energia em suas canções impressionante. Elas são afiadas e animadas. A mistura entre o Detonautas e a sonoridade clássica dos Beatles, com a Star Beetles, vai ser inesquecível. Será uma noite para celebrar o rock e explorar o espaço criativo na música", considera.

Divulgação Star Beetles vão reproduzir as canções de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star

Além de reproduzir as canções de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star, os argentinos do Star Beetles também trazem um visual caprichado, do tipo que mimetiza tanto os figurinos, cortes de cabelo e sapatos quanto os instrumentos musicais usados pela maior banda de rock in roll de todos os tempos, quando ainda atuavam.

No evento motociclístico também haverá exposição de motos lendárias e vários Food Trucks abertos desde as 17h.

O valor das entradas vai variar entre R$ 40 (meia, no primeiro lote promocional, pista) e R$ 80 (inteira, também no primeiro lote e pista) e R$ 800 (camarote para 10 pessoas).

Quem quiser expor sua moto pode pagar R$ 120, com direito à entrada no evento. Os tickets estão à venda na Casa de Festas e no site Ingressos MT, Várzea Grande Shopping, além do site da própria Musiva. (Com Assessoria)