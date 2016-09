Evento de Ufologia e Parapsicologia prevê 15 palestras e vigília na Capital

Gilberto Leite Ataíde diz que observação de ufos atrai gente de todo o páis. Turismo ocorre em Chapada e Barra

O primeiro Congresso Mato-Grossense de Ufologia e Parapsicologia acontece neste final de semana, de hoje (16) a domingo (18), no Hotel Fazenda Mato Grosso. O evento é promovido pela Associação Mato-Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas (Ampup). Na pauta, atividades variadas, com pelo menos 15 palestras e uma vigília ufológica.

Lá, serão discutidos e debatidos, com apresentação de fotos e documentos, coisas como mistérios da mente humana e os enigmas do universo, projeção astral e experiência de quase morte (EQM), seres que vieram do céu (Anunnak), descobertas e revelações da ufologia.

Entre os debates, estarão estudos sobre o caso Varginha (eles prometem revelar tudo a respeito, com a presença de uma das meninas que entraram em contato com o ser), a ufologia nas pesquisas científicas conduzidas por universidades, pirâmides amazônicas e o que as forças armadas brasileiras escondem quando o assunto é objetos voadores não-identificados, entre vários outros temas caros aos fãs dessa parte menos visível da vivência humana. Pelo menos enquanto houver fenômenos sem explicação neste planeta.

É, de acordo com a organização, o primeiro evento de grande porte a abordar esse tema, que seduz a humanidade desde o mundo antigo (para alguns, desde a pré-história), no Estado e promete reunir cientistas e pesquisadores de todo o Brasil.

Segundo o psicólogo e presidente da Ampup, Ataíde Ferreira, Mato Grosso já sediou outros congressos ufo parapsicológicos, mas eram menores, localizados, como os congressos do Vale do Araguaia, com duas edições, e o primeiro congresso de Cuiabá, realizado em 2014.

Galeria: Congresso de Ufologia e Parapsicologia

“Desta vez o encontro terá um maior número de pessoas, com gente de todo o Estado e muitos de fora. Envolve uma proporção muito maior e não tem mais a nomenclatura local. Queremos ter extensão estadual e nacional”, conta.

Entre os vários nomes de peso nacionais, estarão presentes também os oito melhores pesquisadores do Estado, pessoas com doutorados em psicologia e no âmbito da parapsicologia. “Uma equipe bem eclética e conhecedora do assunto, de renome não só nacional, mas de reconhecimento internacional”, segue Ferreira.

Gente vinda de vários lugares do Brasil, entre eles André Luiz de Pierre (SP), Leonardo Breno Martins (MG), Marco Antônio Petit de Castro (RJ), Marco Aurélio Leal (SP) e Wagner d’Eloy Borges (SP). Outros destaques são Kátia Xavier, a mais velha das meninas que viram o ET de Varginha, e o próprio Ataíde Ferreira.

O presidente da Ampup lembra o apoio da secretaria de Desenvolvimento Econômico como fundamental para manter o crescimento progressivo dos encontros de estudiosos e aficionados. “Há muitas pessoas se inscrevendo, mas queremos lotação máxima, para conseguir fazer do próximo já um evento nacional e, mais à frente, um internacional”, revela.

Turismo

Geraldo Davi/AMPUP Sequências de imagens de um Ufo acima da centenária igreja Santana do Santíssimo, em Chapada

O turismo desse tipo, o de observação de ufos, já atrai gente de todo o Brasil, mas as dezenas de histórias envolvendo a Serra do Roncador ou a Chapada dos Guimarães, por exemplo, ainda são pouco exploradas pelo setor. Gente de todo o planeta costuma viajar em caravanas de observação em todos os países e lugares onde há concentração de aparições, como é o caso de Mato Grosso.

“Muitas pessoas viajam até aqui para fazer observações, precisamos incentivar essa modalidade que ainda não tem tanta divulgação”, argumenta Ataíde Ferreira.

E desta vez o presidente da Ampup está com bom suporte, pois o secretário adjunto de Turismo da Sedec, Luiz Carlos Nigro, considera o evento uma boa maneira de mostrar que o Estado tem outras potencialidades para desenvolver o turismo além das paisagens naturais, como a pesquisa científica em torno de diversos temas, ufologia e parapsicologia entre eles.

Chapada e Serra do Roncador são "palco" de mistérios da Ufologia

A rodada de estudos termina na manhã de domingo (18), mas antes, no sábado à noite, os participantes interessados poderão participar de uma visita ufológica em Chapada dos Guimarães, com a presença de profissionais da astronomia e demais pesquisadores. Serão disponibilizados telescópios com instrutores experientes em pesquisa de campo, além de conhecedores de astronomia para tirar dúvidas e dar informações sobre constelações e astros observados.

Pré-inscrição pode ser realizada pelo site disponibilizado pela Ampup. Também é possível falar com o presidente da Ampup pelo telefone (65) 99975-3436.