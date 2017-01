Jogadores de RPG se reúnem no Shopping VG para evento domingo

Facebook TMCBJ 27 "Férias foram feitas para jogar RPG" ocorrerá no Shopping VG durante todo domingo

Um grupo de amigos resolveu se juntar para jogar Role Playing Game (RPG), uma espécie de história aberta escrita em livros, somente a partir da sinopse e algumas características de personagens e mundos, em lugares despretensiosos e aberto a quem quisesse fazer parte das mesas.

Deu tão certo que já vai para a terceira edição o vento singelamente chamado de T.M.C.B.J. (Todo Mundo Cala a Boca e Joga). A edição 2017 acontece no Várzea Grande Shopping. Como sempre, é só chegar e participar. De acordo com os organizadores no post publicado no perfil da página da TMCBJ, “férias foram feitas para jogar desde 2013”.

Por isso, o evento de RPG terá muitos objetivos, mas somente dois como foco. "Auxiliar entusiastas que são iniciantes nesse maravilhoso e educativo hobby e trazer sistemas diversificados e/ou desconhecidos”, dizem os organizadores. Tudo começa no domingo (8), às 13h. À pergunta “mas eu só estou indo para acompanhar um amigo, eu não jogo, tem problema eu ir só olhar?”, há a seguinte resposta: “Problema nenhum todos são bem vindos”.

As mesas foram assim divididas: Mesa um com cenário Golarion (Medieval fantasioso), sistema pathfinder e voltado para dois até cinco jogadores. Na mesa dois o cenário é stand by em sistema stand by, para pelo menos dois e no máximo seis jogadores. Ao todo são 10 mesas.

Confira, abaixo, as demais mesas. (Com Assessoria)