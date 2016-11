Ativista do rap cuiabano, a cantora Kessidy Keys teve uma de suas composições, Não Fica na Reta, escolhida para ser tema da campanha Dona Dessa Beleza, da Avon, gigante norte-americana do setor de cosméticos. Fortemente ancorado nas mídias sociais, o clipe foi lançado na fan page da marca no Facebook sábado (5) à noite e já ultrapassou os 4 milhões de views no Youtube em apenas 13 dias - assista abaixo.

O mote é comum às ideias e percepções de Kessidy sobre o mundo e as pressões sociais sobre mulheres, minorias e mais ainda sobre as femininas, aquelas, muitas vezes, ignoradas e discriminadas até mesmo entre as ditas ativistas.

Apesar de ser comercial de uma empresa que vive de vender beleza, sucedem-se imagens de pessoas consideradas fora do padrão ocidental do que é virtuoso e belo.

Cantora cuiabana, Kessidy Keys sempre teve postura de enfrentamento, do discurso firme e papo reto

Primeiro surge na tela uma menina com síndrome de Down, depois uma travesti montado e sorridente, uma mulher negra, outra obesa, uma surda-muda e uma gata por volta dos 40 anos.

Os versos da canção de Kessidy, usados pela Avon, descrevem exatamente o ponto que os criativos querem tocar em quem assiste: “você não tem o direito de falar como eu devo me vestir, como eu devo me portar, como eu devo, devo, nem porque eu devo, eu devo”.

Cuiabana, Kessidy tem só 18 anos, mas faz barulho na forte cena de rap local há quase dois, pois sua postura sempre foi a do enfrentamento, do discurso firme, papo reto e colocado, e a força aparentemente contraditória para alguém com um corpo pequeno e magro.

Mas o talento excede em muito seu corpo. Começou ainda aos 11 anos a compor suas primeiras rimas. Todas elas pautadas e filtradas pelo cotidiano de mulher negra, nascida na periferia. Aí, dá-lhe lições de superação e atitude.

Os temas sempre denunciam o machismo e a violência (simbólica e concreta) cotidianos sofridos por quem, como ela, é, além de mulher, é negra.

Isso inclui também o próprio movimento e vários exemplares da classe, mas também não perdoa a pouca representatividade mesmo nos movimentos feministas. "Eu também trampei o ano inteiro na fita, mas mal sou lembrada no 8 de março", canta em no Baile - veja, abaixo, o clipe original.

A assessoria de Kessidy explica que a rapper e cantora estava fazendo alguns shows no Sudeste (especificamente, em Minas Gerais), depois de ter tocado por várias vezes, este ano, em São Paulo e, claro, em Cuiabá dezenas e dezenas de vezes. Na maioria delas, nas festas e shows promovidos pelos ativistas do rap nas periferias e lugares menos conhecidos da cidade.

Quem quiser contratar o show de Kessidy Kess pode ligar para o telefone (65) 99963-0474, com Andressa.