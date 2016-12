Pompoarismo ensina técnicas de prazer e melhora da saúde feminina

Divulgação Mulher consegue controlar 3 aneis circunvaginais e técnica melhora capacidade de sentir prazer

De alguma maneira, praticamente todo mundo já ouviu falar alguma vez em pompoarismo. Senão por seu nome exato, por derivações chulas (especialmente entre seres do sexo masculino) ou devido aos benefícios divulgados entre as mulheres praticantes e, claro, no fim das contas, os homens.

A fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica, Maria Aparecida Araújo, faz uma bela ressalva entrementes quanto a isso.

Pompoarismo não é nem nunca foi maneira de mulheres buscarem meios de dar prazer ao homem; isso é derivação do primeiro objetivo – o de melhorar a capacidade da mulher sentir prazer, a partir daí chegar ao orgasmo, ter uma musculatura melhor preparada para a velhice e, só então, por consequência, de todos esses benefícios, por melhorarem a autoestima e segurança femininas, terminam por derivar em mais prazer para seus parceiros. Afinal, quem se ama também ama melhor aos outros.

Essa ginástica íntima feminina é uma técnica oriental datada de milênios (nasceu na Índia, depois se espalhou por Tailândia, Japão e demais países do continente) e nada mais é que uma série de exercícios baseados em contração e relaxamento dos músculos circunvaginais.

Além de a mulher ter como fazer exercícios por si mesma, inicialmente, após certo tempo, são utilizados aparelhos específicos para evolução dessa capacidade de controle de esfíncteres vaginais e anais (via fortalecimento destes) e autoconhecimento feminino (por meio da descoberta e ou aumento da intimidade com a própria anatomia).

Na Índia, o objetivo das praticantes era aumentar a longevidade, a gratificação sexual e o desenvolvimento espiritual, explica a também fisioterapeuta Kenya Martins Dias. Ela trabalha, junto com Maria Aparecida, na Clínica e Espaço Fisio Mulher. “A técnica foi aperfeiçoada na Tailândia e no Japão até que, por volta dos anos 50, se tornou uma forma de tratamento para pacientes que sofriam de incontinência urinária”.

Ao longo dos anos, o pompoarismo foi evoluindo para outra seara, a do prazer feminino, com o aparecimento de novas técnicas de movimentação e exercício, “passou a ser uma aliada fundamental para a prática sexual e chegou no Brasil na década de 70”, continua Maria Aparecida, que também é oficial bombeira militar.

As fisioterapeutas lembram vantagens também para a saúde mental nascidas dos movimentos do pompoar. Afinal, normalmente, transformam a vida sexual da mulher e do casal. “Muitas mulheres só descobrem o que é o prazer e o orgasmo depois de praticarem pompoarismo. É como se a musculatura estivesse adormecida. Por isso, grande parte das mulheres têm dificuldade em chegar ao orgasmo. Elas têm excitação, tem prazer, mas nem sempre gozam. Aí pensam: estou errada, meu companheiro está errado e não é nada disso”, esclarecem.

Maria Aparecida lembra que, em primeiro lugar, a mulher precisa conhecer o próprio corpo. Para isso, a fêmea deve explorar sua região genital usando um espelho pequeno, de mão.

“Comece massageando a vagina com movimentos suaves e amplos. Não há um roteiro específico a seguir: o objetivo é que você se sinta à vontade e tenha total domínio sobre a região. Quando se sentir bem, passe a contrair e a relaxar a vagina, observando os movimentos no espelho”, ensina.

De acordo com a profissional, os benefícios já começam a ser sentidos com apenas 15 dias de prática. ”Nesse período já é possível perceber resultados e, em oito meses, dominar a técnica”.

Entretanto, ela lembra que todo desenvolvimento (como acontece, aliás, em qualquer exercício físico ou mental) varia de pessoa para pessoa e acontece de acordo com o quanto se treina.

Explica ainda que dificilmente mulheres procuram o pompoar devido a problemas de saúde, pois grande parte delas buscam algo novo em termos de sexo, despertadas pela curiosidade, mas terminar por descobrir os benefícios para a saúde. E eles são vários. “Quando ela mexe a área, aumenta a irrigação e a imunidade da região pélvica, pois exercita tudo em volta. Isso evita a queda do útero, da bexiga, incontinência urinária e ajuda a combater algumas infecções”, conta.

O canal da vagina possui entre 12 e 15 anéis. Por meio da técnica, uma mulher aprenderá a mover os três principais - o da entrada da vagina (onde fica o períneo, que divide a vagina e o ânus); o do meio (que move a parte de dentro do clitóris); e o último, que fica próximo ao colo do útero. O primeiro passo é identificar os anéis e isso é feito por meio de exercícios realizados em pé, andando, no chão, sentada e dançando. Acessórios são fundamentais para diversos deles.

Para iniciar, há três itens básicos, indicados para mulheres que não tenham nenhum tipo de problema como, por exemplo, um mioma. São elas, as bolas tailandesas leves (indicadas para as novatas, fortalecem rapidamente a região vaginal, pois a força utilizada no exercício deve respeitar a sua capacidade de contração), o colar tailandês (cinco bolinhas que enfatizam a coordenação para os exercícios.

Ao introduzir o colar, o canal vaginal se contrai espontaneamente. Deve ser usado dez minutos por dia) e as Bolas Ben-Wa (duas ou quatro bolinhas, usadas para facilitar o movimento de sugar e expulsar o pênis; é recomendado para quem já treina há algum tempo).

Os vibradores (o externo e o interno, introduzível) vêm logo depois dos três primeiros.

Mitos

As fisioterapeutas fazem questão de derrubar alguns mitos em torno da técnica, como o que diz que serve para dar mais prazer ao parceiro e, portanto, seria mais uma forma de submeter as mulheres. “No relacionamento, aumentar o próprio prazer sexual é tão ou mais importante que o do parceiro”, argumenta Maria Aparecida, que já ouviu de alunas descrições de seus primeiros orgasmos, alguns deles múltiplos inclusive, depois de começarem a prática. “Como o exercício fortalece os músculos vaginais, ele promove maior lubrificação na hora do sexo e aumenta a libido”.

Também há a falsa ideia de que se trata somente de sexo. Com todas as vantagens da ginástica íntima, não fica difícil imaginar os benefícios dos exercícios na saúde geral.

O pompoarismo ajuda, mesmo com pouco tempo de prática, a dar mais segurança às mulheres durante o sexo.

“Ele também previne, recupera e melhora problemas de incontinência urinária, ajuda a reduzir o período de menstruação e, ainda, reduz as cólicas menstruais, já que aumenta a irrigação sanguínea do canal vaginal”, ensina. Segundo a especialista, pompoarismo promove, acima de tudo, melhoria da qualidade de vida feminina.

Por fim, Maria Aparecida e Kenya Martins esclarecem que a ginástica íntima pode e deve ser praticada por fêmeas de todas as idades. “As melhorias na qualidade de vida independem de idade, de qual fase a mulher está”, pois a técnica tanto influi para melhorar a eficiência do trabalho de parto e a recuperação pós-parto (para as em idade reprodutiva) quanto para prevenir flacidez vaginal (mais comum às pessoas com mais idade, mas que também pode acometer as mais jovens). “Como aumenta a libido, o pompoarismo também é excelente para as mulheres que enfrentam problemas com monotonia no casamento”, completa.

