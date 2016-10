Professor de Barra do Garças disputa o Prêmio Darcy Ribeiro em Brasília

Arquivo Pessoal Márcio também foi indicado, em 2015, ao Global Teacher Prize, tido como Prêmio Nobel da Educação

O professor Márcio de Andrade Batista é um dos 32 indicados ao Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, promovido pela Comissão de Educação da Câmara Federal.

Professor da UFMT, câmpus de Barra do Garças, Márcio concorrerá com série de projetos, entre eles, alguns voltados para a preservação ambiental.

Professor e engenheiro químico, Márcio ficou conhecido nacionalmente por ter sido escolhido em 2015 como um dos 50 melhores professores do mundo.

Foi o primeiro brasileiro a ser indicado ao Prêmio Global Teacher Prize, considerado o Prêmio Nobel da Educação.

A premiação era de US$ 1 milhão em reconhecimento a um “professor excepcional que tenha feito uma contribuição extraordinária para a profissão“. O desafio agora é outro. Para concorrer ao Prêmio Darcy Ribeiro, Márcio chega com bagagem.

Ele concorreu e ganhou vários prêmios no campo cientifico, como o prêmio Novelis de Sustentabilidade e o Fecomércio, além de ter orientado Bianca Valeguski, única mato-grossense ganhadora do Jovem Cientista. "Não existe agente transformador mais poderoso do que a educação, e ela precisa de investimentos, precisa de tempo, porque massa crítica e material para trabalhar a gente tem", destaca.

Trabalhos

Entre os trabalhos no campo da pesquisa elaborado pelo professor e que lhe rendeu a indicação ao Prêmio Global Teacher Prize com representantes de 127 países, está a pesquisa "elaboração de farinhas integrais enriquecidas com fruto do Cerrado (baru)", visando atender às necessidades nutricionais de atletas de alto desempenho.

Arquivo Pessoal Professor Márcio no prêmio Novellis de Sustentabilidade. Docente é um dos expoentes do Estado

A pesquisa foi amplamente divulgada pela mídia nacional, inclusive, com extensa reportagem na BBC Brasil, Record News e pelo programa Como Será?, apresentado pela jornalista Sandra Annenberg e levado ao ar aos sábado pela Rede Globo de Televisão, tendo Barra do Garças como foco das reportagens.

Expectativa

Já entre os 16 semifinalistas do prêmio, Márcio vive mais uma expectativa. "Tive a chance de mostrar como vejo a educação e o empoderamento. Acredito que posso dar a minha parcela de colaboração para melhorar a qualidade da educação no campo das pesquisas", disse.

Além de ministrar aulas no câmpus de Barra o Garças, o professor trabalha também em escolas públicas de ensino médio, nas quais orienta projetos sugeridos pelos próprios alunos, com o objetivo de que desenvolvam interesse pela ciência desde o ensino básico.

Prêmio Darcy Ribeiro

O Prêmio Darcy Ribeiro de Educação foi criado pela Resolução nº 30 pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto e pela Mesa Diretora da Câmara Federal e regulamentado em 1º de fevereiro de 2000 pelo ex-presidente da Câmara à época, o atual presidente da República, Michel Temer.

Foi instituído para contemplar pessoas ou entidades com trabalhos ou ações que mereceram destaque especial na defesa e na promoção da educação brasileira.

A premiação consiste na concessão de diploma de menção hora e outorga de medalha com a efígie de Darcy Ribeiro a três pessoas físicas ou jurídicas escolhidas por um colegiado indicado por deputados ou senadores. A cerimônia de entrega do prêmio está prevista para 22 de novembro.