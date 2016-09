Projeto que transforma carroças em obras de arte chega em Cuiabá

Divulgação Artista urbano Thiago Mundano ajuda a "dar vida" a carroças de trabalhadores praticamente invisíveis

O Recirco chega à Capital neste final de semana. Em Cuiabá, o evento acontece no Espaço Cultural CPA II, na avenida Brasil, com início às 13h do sábado (3) e previsão de encerramento às 18h30 de domingo (4).

Pautado na sustentabilidade, o circo tem consciência até no nome e uma programação cheia, com shows de mágica, acrobacias, espetáculos de dança (cujo destaque na Capital será a participação do Grupo de Siriri e Cururu Flor Ribeirinha) e recreação para crianças.

A principal atração é o “Pimp My Carroça”– uma maneira socialmente responsável de dar visibilidade e ajuda prática aos recicladores de todo o país que utilizam as conhecidas carroças para catar papelão, latas de bebidas, garrafas pet, jornais, sucata e vários outros materiais recicláveis.

O projeto busca integrar trabalhadores e inserí-los na pauta da urgência de um modo de vida mais sustentável, reforçando o ciclo da cadeia econômica da redução de danos ecológicos de maneira criativa, conforme explicam os idealizadores do projeto, nascido em São Paulo em meados da primeira década dos anos 2000.

Mário Okamura Confira, acima, a programação do evento Recirco - que inclui apresentação do Flor Ribeirinha e o projeto "Pimp My Carroça"

Foi nessa época, em 2007, que o artista urbano Thiago Mundano pensou em uma maneira de tornar a atividade de trabalhadores praticamente invisíveis, em meio à balbúrdia cotidiana da maior cidade da América do Sul, um pouco mais visível aos olhos dos demais habitantes da paulicéia - conheça mais em vídeo.

O insight foi acompanhado por diversos outros artistas, ativistas e pessoas ligadas ao movimento hip-hop, além de movimentos sociais. Logo veio a descoberta por parte da mídia e a criação de um circuito nacional de intervenções nas carroças.

Além da reforma de manutenção propriamente dita, o “Pimp My Carroça” transforma muitas delas em verdadeiras obras de arte, pois os voluntários de todo o Brasil fazem desde serviços de funilaria, borracharia e instalação de kits de segurança até pinturas de grafiteiros, personalizando cada uma delas.

Os recicladores também recebem atendimento social de diferentes serviços, com médicos, massagistas (o trabalho é pesado, cotidiano e gera dores no corpo típicas de atletas de alto esforço) e cabeleireiros. Há, ainda, a realização de diversas outras atividades, todas com temática voltada à importância da reciclagem, além da colocação de pontos de coleta de material reciclado no local.

O Recirco é um projeto itinerante idealizado pela Rexam. A entrada é gratuita.