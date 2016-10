Quilombolas disputam área com fazendeiros há 133 anos entenda

Gilberto Leite Antonio Arruda, o mais velho dos moradores de lá, com 111 anos, afirma que cansou de ver pessoas sendo espancadas até a invalidez enquanto suas casas eram queimadas e as plantações destruídas

A área de 11.273 hectares onde está situada a comunidade quilombola de Mata Cavalo é alvo de uma disputa judicial que remonta 133 anos e perdura até hoje. Os lados opostos são os fazendeiros e descendentes de escravos alforriados e cativos que ocupam o pedaço de terra desde o início da colonização em Mato Grosso e vivem na região até os dias atuais.

Lá há pelo menos seis comunidades distintas, com certas divisões ideológicas e territoriais. Essas últimas levaram à nomeação atual, de Mata Cavalo de Baixo e Mata Cavalo de Cima, ambas derivadas da Sesmaria Boa Vida. Lugar que, há 166 anos, desde pelo menos 1850, era de propriedade de Ricardo José Alves Bastos e Ana da Silva Tavares.

Já parece bastante tempo, mas é uma região buscada, cobiçada e procurada desde as primeiras bandeiras paulistas, comandadas então por Paschoal Moreira Cabral, que designou a Fernão Dias Paes a garantia de posse da região naqueles tempos sob domínio dos índios coxiponés; embora quem acabasse por requerer ao capitão-general de Mato Grosso, D. Antonio Rolim de Moura, a propriedade de uma sesmaria localizada entre três córregos mais tarde denominados Estiva, Mata Cavalo e Mutuca fosse José Paes Falcão, filho de Fernão Dias Paes.

Mas, tudo começa a se complicar mesmo na volta ao século 19, no momento em que, no testamento aberto de Ricardo José Alves Bastos ele coloca uma cláusula de libertação de seus 38 escravos depois que sua esposa Ana morresse. Ato este complementado pela própria dona Ana com a doação de sua Semaria Boa Vida a esses mesmos escravos via documento lavrado em um cartório em 1883.

Óbvio que foi uma decisão polêmica, pois a escravidão oficialmente só terminou cinco anos mais tarde, mas a mentalidade dos antigos proprietários de gente não se transformou tão rápido quanto as letras da lei.

Assim, os demais proprietários rurais daquele tempo, a porção considerada elite do Estado, não aceitavam que suas antigas propriedades vivas fossem donas de porções de terra.

Galeria: Mata Cavalo

Desde então, todas as artimanhas legais – como o sumiço de documentos – e ilegais passaram a ser utilizadas, como o espancamento, ameaças e execuções de parentes ou dos proprietários em si. O ateamento de fogo nas residências com pessoas dentro também fazia parte das ações.

“O livro n. 49 do Tabelionato de Notas de Livramento, que continha as anotações jurídicas legitimando a doação feita aos escravos cativos e também libertos de D. Ana, desapareceu de forma misteriosa. Curiosamente, a referida senhora é descendente das famílias da oligarquia dominante na região, que falsificaram todo tipo de documentos para suprimir quaisquer direitos de posse da terra por parte dos negros da Sesmaria Boa Vida”, escreveu o historiador Silvânio Paulo de Barcelos, em seu trabalho de pós-graduação pela Universidade Federal de Mato Grosso O Quilombo Mata Cavalo: Territorialidade Negra no Mundo Globalizado, e reproduzido aqui em sua versão publicada na revista África e Africanidades em maio de 2010.

A peleja pelas propriedades, que em conjunto tomam cerca de seis quilômetros de largura por doze de comprimento, nas proximidades de Nossa Senhora do Livramento e Poconé seguem quentes nos dias de hoje.

Arquivo Pessoal Jamais aceitaram que aqui fosse terra de escravos e depois quilombolas, diz Eliana, filha de Antonio

“Nossos problemas com os criadores de gado nunca terminaram. Eles jamais aceitaram que aqui fosse terra de escravos e depois quilombolas. Tentam de toda maneira tomar essas terras”, conta a pedagoga Eliane Arruda, diretora da Escola Estadual Tereza Conceição Arruda, localizada na comunidade de Mata Cavalo.

Ela conta também que jamais houve segurança jurídica quanto ao pertencimento legal das terras de seus pais e avós, pois se nos primeiros tempos a tática era da intimidação - como lembra seu Antonio Arruda, o mais velho dos moradores de lá, com 111 anos, ao dizer que cansou de ver pessoas sendo espancadas até a invalidez enquanto suas casas eram queimadas e plantações destruídas, com a diminuição da aceitação social desse tipo de crime - os fazendeiros passaram a usar os vários tipos de artifícios jurídicos disponíveis em nossa legislação para suas reintegrações de posse.

“Isso até deu uma melhorada depois que o Lula assinou aquele decreto [o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003], mas até hoje tem gente que recebe intimação e sabemos que a disputa ainda não chegou ao fim. Confiamos que a terra é nossa e que vamos poder ficar aqui até o fim desta geração”, ressalta a pedagoga. O problema, pensa ela e também o mais antigo ancião da comunidade, é a sensação de desterritorialização comum entre os mais jovens.

Mais afeitos aos apelos da modernidade, grande parte, talvez a maioria, não vê necessidade de manter as tradições culturais do lugar. Simplesmente moram ali. Isso pode e certamente será usado como argumento para futuras investidas dos fazendeiros.

Pelo menos por hora, de acordo com o trabalho do historiador Silvânio de Barcelos, os indícios caminham a favor da comunidade de Mata Cavalo, pois há documentos com as declarações de vontade de D. Ana da Silva Tavares guardados no Arquivo Público de Mato Grosso e também no Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), além de um processo de investigação de registro de doação feito pela Defensoria Pública estadual. Nesse trabalho, há inventários, livros de registros fundiários, relatos de viajantes, padres e militares. Tudo isso constitui argumento para postular direitos de terras em juízo.

Quanto a se vai haver identidade afro-brasileira em Mata Cavalo daqui a mais 100 anos, o historiador Silvânio Barcelos escreveu, a respeito das preocupações do patriarca Antonio Mulato: “A terra e o tempo, protagonistas desta trama histórica, marcaram o compasso das transformações, alternando movimentos de fluxo e refluxo sócio-cultural conformadas por um mundo em plena convulsão, resultado da face mais sombria da globalização”.

E neste barco, o das crises de identidade cultural e confronto aberto entre o que deve ser adaptado aos novos modos de vida e o que deve permanecer sagrado e, portanto, imutável como dado constituinte da cultura humana, estamos todos nós. Independente da cor ou condição social.