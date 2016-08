Salomanos traz para o Sesc mistura de reggae, rock, rap, hip hop e soul

A Mostra de Música do Sesc Arsenal traz dois shows aos palcos do Teatro hoje (27) com o músico de Macapá André Coruja com “Madrugada” e amanhã (28) a banda cuiabana Salomanos vem com muita mistura de reggae, rock, ska, rap, hip hop e soul - assista vídeo. As apresentações são gratuitas e começam às 20h, mas é necessário retirar o ingresso com 1h de antecedência.

A banda independente Salomanos é formada por amigos que, desde 2012, decidiram misturar a diversidade da música negra e assim começaram a tocar e se apresentar em Mato Grosso. Música autoral e experimental que reúne músicos que estão já estão na estrada da música há muito tempo.

A ideia do nome da banda foi inspirada no Rei Salomão, que era conhecido pela inteligência em batalhas e em como preservar seu povo. E é essa a missão que a banda Salomanos possui com a música.

Galeria: Mostra de Música do Sesc Arsenal

As canções autorais de André Coruja em seu show “Madrugada” - do seu primeiro álbum “Two Trees” que será lançado em setembro - também poderão ser ouvidas no Sesc. O espetáculo também conta com canções inéditas. Para acompanhá-lo no palco estão nomes como Alex Teixeira, Betão Viana e Michael André, em uma noite com música, poesia, luz e paz.

“Madrugada” é inspirada na canção homônima que consta no álbum e vem para trazer o público a este momento da noite, o mesmo em que Coruja compõe a maioria de suas canções. E assim envolve o público em suas palavras, notas e acordes. Em sequência, o cantor e compositor de Rondonópolis Flávio Rosa apresenta-se com sua banda.

André Coruja começou a carreira com shows em festivais, mas sua participação em bandas em Belém como La Pupuña proporcionaram a possibilidade de circular com sua música pelo Brasil e também nos Estados Unidos e na Europa.

Em 2010, o artista morou na Europa e viajou por diversos países, tocando em bandas e estudando música. Assim, reencontrou com sua própria história e a vontade de expressá-la em suas canções.