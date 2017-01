Temer, Taques e Emanuel terão ano difícil, são previsões de futurologistas

Todo começo de ano, além das costumeiras felicitações e metas, traz em si uma gama de incertezas. Especialmente quanto ao futuro. Mesmo os mais céticos gostariam de conseguir antecipar ou ao menos amenizar as angústias vindouras. O ouviu dois homens de especialidades diferentes, mas com uma expertise comum – as previsões.

Por mais que se duvide, o repórter incluso, muitas das coisas ditas tanto pelo numerólogo Marco Aurélio Ramos quanto pelo pai de santo Alixander de Oxum, por meio do tarô cigano, coincidiram. Ambos afirmaram ser este um ano marcado por dificuldades no âmbito internacional – com recrudescimento dos problemas de política internacional dos Estados Unidos – e para políticos, como os presidentes Donaldo Trump (EUA) e Michel Temer, o governador Pedro Taques (PSDB) e o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB).

Gilberto Leite Numerólogo Marco Aurélio diz que o ano será difícil para Mato Grosso e no Brasil, em geral

Com uma diferença de um dia, os dois receberam a reportagem para sessões de previsão, de acordo com as habilidades de cada um. Na numerologia, explica Ramos, 2017 será regido pelo número 1, algarismo de essência masculina e, por isso, um tempo mais agressivo, resolutivo e de cobranças de faturas antigas. Essa influência fará as pessoas serem mais impacientes e individualistas. Contudo, Ramos ressalta que será um tempo de inovação e foco em avanços corporativos devido ao mesmo tipo de energia.

“De um lado será um ano que estimula autonomia, mas com foco no próprio umbigo. De outro estimula independência, o faça você mesmo, corra atrás, aconteça, mas tende a ser cada um por si e Deus por todos”. Segundo ele, um tempo de egoísmo e pouca paciência, algo já perceptível desde de 2016. Positivamente será um ano que estimula a ação, a busca, mas pelo negativo será um tempo voraz, de guerra.

Por falar nisso, de acordo com os cálculos de Ramos, é uma péssima época para Donald Trump estar à frente da Casa Branca, pois é um homem desequilibrado em sua energia masculina excessiva, machista, misógina. Muitos imaginam que ele, ao assumir, vá adotar um tom de discurso mais moderado. Não vai, continua o numerólogo. O perfil dele é o de alguém com uma ética volátil, além de já ser um homem de 70 anos não muito afeito a mudanças.

Além disso, conquistou tudo que conquistou da forma como sempre foi e “vai levar exatamente o modelo de empresário que é para a presidência do país mais rico e poderoso do mundo. Ele tem um número quatro no mapa pessoal, e dois setes combinados com um cinco”.

As cartas do tarô cigano de pai Alixander de Oxum mostraram basicamente a mesma coisa quanto às dificuldades do presidente americano. “A carta do caminho mostra muita confusão e dificuldades, problemas que irão atingir o mundo a partir desse governo. Há muita insegurança por parte inclusive do próprio presidente americano. As ações dele vão atingir todo o globo”. Melhoria, diz o pai de santo, só aparecem a partir do segundo semestre. Quanto às oportunidades comerciais para o Brasil, estas também aparecerão.

Como estadista, será um desastre, prevêem os cálculos de Ramos, com a possibilidade inclusive de nem chegar a terminar o governo devido a um impeachment ou mesmo um atentado contra a vida dele. As cartas também viram a possibilidade de impedimento. O lado bom é que isso muito provavelmente, em termos comerciais, será positivo para o Brasil, já que negociar e manter o combinado não é muito o forte de Trump.

A política externa, diz o numerólogo, vai ser desastrosa, e atentados terroristas virão a reboque dos atos do atual presidente ainda no primeiro semestre. O tradicional intervencionismo americano seguirá mais devastador do que nunca. México poderá se tornar mais próximo do restante da América Latina, especialmente o Brasil.

Gilberto Leite Cartas do tarô cigano de Alixander mostram dificuldades do presidente dos EUA Donald Trump

Sendo assim, o presidente Michel Temer será obrigado a utilizar as habilidades de costurador de alianças, disseram tanto o numerólogo quanto o tarólogo. Entretanto, as dificuldades aparecem nos caminhos do atual comandante do país, conforme os dois oráculos – o dos números e o do tarô cigano. Aumento nos escândalos e ligação do nome a "figuras chave" da Lava-Jato também foram descritos. Sofrerá ataques pesados de inimigos políticos e reveses vários. O país, viu o numerólogo, aumentará ainda mais os índices de violência devido às influências do ano do algarismo fálico.

Essas dificuldades vão resvalar também no juiz Sérgio Moro, de acordo com Ramos, pelo menos até agosto. O país entra no ano sete, logo, agora é que a sujeira vai vir à tona, mas tudo melhora a partir de setembro, quando o Brasil entra no ano oito. Também é a partir do segundo semestre que as coisas amainam, segundo o tarólogo. Será um período desafiador para o juiz curitibano. Segundo o numerólogo, ele cometeu erros evidentes induzidos pelo número que o rege, o oito.

Para o governador Taques, os desafios virão no mesmo rumo dos do presidente Temer. Conforme os dois futurólogos, pessoas próximas serão denunciadas por esquemas de corrupção, prejudicando-o consideravelmente quanto à aceitação popular. “Está no ano nove, mas entra no ano 1 em março e isso vai piorar ainda mais as dificuldades que ele já tem, trazidas por seu perfil um tanto intransigente”, explica Ramos. O ex-governador Silval Barbosa pode até mesmo ser condenado a partir de abril, segue o numerólogo. As cartas viram o mesmo para Taques: problemas com Justiça, denúncias relacionadas a pessoas de confiança, dificuldades em seus índices de aceitação e rejeição popular.

Quem também não terá vida fácil este ano é o prefeito Emanuel Pinheiro, segundo as previsões da numerologia e do tarô cigano. Para ambos, de acordo com o método de cada oráculo, dificuldades financeiras irão reger este início de governo. Rearranjos vão torná-lo mal quisto por parte de servidores e de boa parcela da população, mas suas decisões serão obrigatórias para achar novamente o rumo orçamentário da Capital. E isso vai durar até o começo do fim do ano.