Um ditado judaico diz que Deus tem infinitas formas e moradas. Outro afirma serem estas tantas quantas existem nos intervalos das letras de seu nome (pelo menos vinte, em hebraico, facilmente conhecidos de todos; há os ocultos). Há, ainda, um adágio a vaticinar que Ele está e vive em todos os lugares e que, exatamente por isso, não podemos julgar nem nos dar à pretensão de imaginar sabermos com precisão quais são seus caminhos e desígnios.

Considerada por muitos como a única religião verdadeiramente brasileira - porque traz em si elementos das culturas africana, indígena (os brasileiros de fato) e européia - a umbanda completou 108 anos neste 2016.

Ainda assim, continua sendo um culto, religião ou filosofia de vida (cada seguidor tem sua própria definição), visto somente pelo filtro do preconceito para muita gente ainda nos dias que correm. Por seguidores de outras definições espirituais, mas pentecostais e neopentecostais especial e particularmente.

Com uma trajetória pautada na resistência – a maioria dos seguidores era e ainda é majoritariamente negra e pobre –, seus seguidores não conhecem o medo daqueles que temem sua prática, afinal, além de resguardados pela constituição, têm a fé e a disposição típicas de quem sabe o quanto das restrições ao seu viver é feito de puro e simples desconhecimento da ponte escolhida por eles para o sagrado.

Em Cuiabá, local onde foi fundado o primeiro terreiro dedicado à umbanda em Mato Grosso, já houve dias muito mais difíceis, conta o pai de santo Airton dos Santos, 78 anos, o mais antigo pai de santo do Estado. Mesmo com a sabedoria ancestral que carrega na idade e na fé, explica que para ser sacerdote de umbanda a idade pouco importa – contam muito mais o acreditar e o entender de sua vocação.

Foi assim com ele mesmo, que despertou para sua mediunidade antes dos 20 anos. Nascido na Capital em 18 de maio de 1938, era católico fervoroso. Coroinha, sonhava em vestir a batina católica romana. “Mas um dia, no meio da missa, eu incorporei uma entidade. O padre Pombo (educador católico bastante conhecido na Cuiabá de outrora, chegando mesmo a ser candidato a governador), assustado, me disse: meu filho, seu caminho é outro, pelo amor de Deus!’”, conta Pai Airton, entre risos. Corria o ano de 1954.

Naqueles tempos, tudo era feito na clandestinidade, sob regras muito restritas de disfarce e vigília constante dos membros, que se revezavam para detectar e alertar aos demais quanto à aproximação da polícia. “Sempre tinha que haver alguém do lado de fora do terreiro, na porta, olhando a movimentação. Ao menor sinal de alerta, parávamos os cânticos, o batuque, apagávamos todas as velas e lamparinas, contínhamos os incorporados. Era obrigatório fazer silêncio até irem embora”, explica.

Até o volume dos tradicionais cantos e batuques era modulado na altura do cochicho. Airton dos Santos, também Airton de Oxossi, foi raspado (nomenclatura utilizada pelos mais tradicionais para o ato da feitura de santo) no Rio de Janeiro, em um terreiro da Barra da Tijuca, no ano de 1980, “mas, em Cuiabá, quem me preparou foi o saudoso pai Dandir, do antigo bairro Terceiro, em 1952”, esclarece.

Nos dias de hoje, não há mais perseguição nem pancadas da polícia, mas o temor das primeiras manifestações mediúnicas dos membros continua, explica o mais jovem pai de santo de Mato Grosso, Pai Alixander de Oxum, 25 anos. Seu primeiro contato com o caminho dos orixás e entidades se deu no Vale do Amanhecer, mas a descoberta de sua missão só veio mais tarde. E também de maneira assustadora.

“Alguns vizinhos e conhecidos começaram a achar que tinha ficado louco. Alguns ficaram com medo, mas tudo se encaminhou pro melhor. Fui bem orientado e consegui fundar e estruturar um terreiro”. Tinha, nesses tempos, 18 anos, mas cresceu num meio influenciado por religiões animistas.

Antes, era parte da religião espírita, frequentava o kardecismo, na casa Wantuil de Freitas, bastante conhecida na Capital.

Aprendeu a praticar a caridade e a exercer o papel social daquela religião. Mas, a mediunidade aflorou e o obrigou a trilhar o caminho dos terreiros. Desenvolveu a corrente orientado pelo chefe de cabeça logo descoberto. Explica que não sentiu as dificuldades que às vezes outros médiuns sentem. “Cheguei e já recebi os nomes e começou o desenvolvimento mediúnico”.

Fundou o terreiro Centro Espiritualista Caboclo Caçador, no bairro Jardim Vitória, mas antes teve de abrir mão de coisas, pessoas e entendimentos que não mais cabiam na vida nova encontrada. O mais velho, Pai Airton, explica que assim sempre há de ser. “É algo que vem de berço, como acontece com padres e pastores. Se a instituição e a mediunidade existem, não adianta os pais quererem forçar ou irem contra. É um dom de Deus”, diz o Pai de santo de 78 anos.

Pai Airton explica que, ao longo das mais de quatro décadas de sacerdócio na umbanda, viajou bastante, para participar de congressos e encontros fora de Mato Grosso. “Já fui até pra Bolívia, Argentina, Uruguai”, sempre na busca por aprimoramento espiritual.

Sobre como conciliar nos tempos atuais, crenças antigas, ele considera os apelos contemporâneos outros mais urgentes nas novas gerações. Estejam elas do lado de dentro ou de fora do terreiro.

“Hoje em dia, tudo mudou muito. Na época em que comecei a descobrir a mediunidade, a guarda civil batia nos médiuns, meus pais apanhavam, íamos para o mato , os policiais quebravam altares, batiam em pais de santos e filhos de santo. Tudo melhorou mesmo só a partir da nova Constituição brasileira, que deu livre arbítrio e entendimento de toda religião no Brasil. Até os anos 1960 era proibido qualquer tipo de espiritismo. Agora, é tudo moderno, tem terreiro até com ar-condicionado, como nas igrejas”, comenta.

Outras coisas que ele considera um tanto quanto excêntricas são pretos velhos incorporados falando ao celular. Parte de um processo irreversível, pensa o ancião, pois o tempo não para e traz novas acepções a tudo quanto toca. “A modéstia a simplicidade estão acabando. Tudo mudou. Mas isso é em todas as religiões, tanto faz se é católica, evangélica, umbanda. Tudo é eletrônico, moderno. Atende-se por telefone, por correspondência. No meu tempo não era assim”.

Pai Airton atende todas as quartas a partir das 22h da noite, na Rua Fenelon Muller, 196 bairro dom Aquino, na sede da Federação Umbandista de Mato Grosso, mas adverte que o faz só uma vez por semana, para que “não se torne vício” e “sem cobrar, porque isso é errado. Quem quer dar dinheiro e contribuir, como na igreja, tudo bem, mas cobrar um valor específico não pode. É errado”.

O mais jovem pai de santo do Estado, Alixander de Oxum, atende no terreiro dele (sempre às segundas, entre as 19h e as 22h), localizado no bairro Jardim Vitoria Cuiabá-MT (rua Onze, Quadra 18, Casa 533, próximo à garagem de ônibus Pantanal Transporte, na rua da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Penúltima casa à esquerda”.

História

Fundada há 108 anos por Zélio Fernandino de Moraes, a principal característica da umbanda sempre foi o sincretismo. As origens do criador trazem em si essa marca.

Jovem de uma tradicional família de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, Zélio completou 17 anos em abril de 1908. Preparava-se para prestar exames para a Escola Naval, quando uma estranha paralisia pôs fim a seus planos. Renomados médicos foram chamados e iniciaram uma série de tratamentos, mas nenhum deles conseguia diagnosticar a doença do rapaz e seu estado de saúde só se agravava.

A partir de outubro daquele ano, Zélio começou a falar palavras sem nexo, teve visões e apresentou quadro de aparente perturbação mental. Sem sucesso, outros clínicos buscavam cura para os males. Seria difícil imaginar que a solução viria do próprio enfermo. Em novembro, Zélio anunciou a seus pais que voltaria a andar. De fato, um dia depois do aviso, ele estava novamente em pé. Os sinais tidos como distúrbio da mente, no entanto, permaneciam.

Muito católica, a família recorreu então aos padres, que aconselharam o retorno aos tratamentos médicos especializados. Por sua vez, suspeitando de uma obsessão espiritual, um vizinho recomendou levá-lo à Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. A instituição fora fundada em 1907 em Niterói, onde funciona até hoje.

Durante uma reunião com o presidente e outros membros da Federação, o jovem incorporou um caboclo e foi recriminado pelo dirigente da mesa devido ao “atraso espiritual” desta alma. Zélio protestou e anunciou que, no dia seguinte, seria iniciada uma nova religião, “em que esses pretos e esses índios poderão dar a sua mensagem, e assim cumprir sua missão”. Assim, na noite de 16 de novembro, uma multidão aglomerava-se na Rua Floriano Peixoto, no bairro de Neves, em São Gonçalo. Todos aguardavam Zélio que, em breve, fundaria a Tenda de Umbanda Nossa Senhora da Piedade. A espera não foi em vão: nascia ali uma nova religião.

Zélio nunca explicou a razão da palavra umbanda, embora ele tenha vivido até 1975. Por isso, historiadores divergem sobre sua procedência, mas a imensa maioria acredita que ela decorra do vocábulo “m’banda”, usada pelas tribos Quimbundo, da África, para designar os seus sacerdotes, e que era também uma palavra sagrada dos índios tupis. Portanto, uma tradução livre indicaria “Tenda de Sacerdotes”.

Sua criação foi seguida, no mesmo ato, de algumas regras básicas e simples, tais como o uso apenas de roupas brancas, ter como adereço somente uma fita da cor do orixá ou do santo do dia comemorado, não receber nenhuma recompensa dos que recorrem à Umbanda, não praticar sacrifício de animais e fazer da caridade a prática permanente segundo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1918, Zélio criou sete novas tendas. Apenas uma delas ficou no distrito de Neves, pois a maioria foi para o Rio de Janeiro, capital do país na época, o que pode ter contribuído para a expansão da crença por todo território nacional.

Zélio, entretanto, não se dedicava apenas à umbanda. Como era norma não receber recompensa pelo bem distribuído, também trabalhava como comerciante. Em 1924, fez uma incursão na política e foi eleito vereador. Três anos depois, foi reeleito e escolhido por seus pares para ser secretário do Legislativo gonçalense. No poder público, dedicava-se principalmente à difusão de escolas públicas, tanto que ele mesmo criara uma, gratuita, de curso primário, em seu centro espírita para atender as crianças de Neves.

Casado com dona Isabel de Moraes, teve duas filhas, Zélia e Zilméia, às quais passou a direção da tenda original em 1963. Zélio faleceu no dia 3 de outubro de 1975 em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. Como homenagem, a Câmara Municipal de São Gonçalo batizou com seu nome uma rua no bairro de Mangueira.

Recebe o nome de Umbanda um dos vários cultos religiosos sincréticos surgidos no Brasil entre os séculos XVI e XX, fruto do contato dos diferentes povos que contribuíram para a formação cultural e religiosa da população. A palavra umbanda deriva de m'banda, que em língua quimbundo (língua nacional de Angola) significa "sacerdote" ou "curandeiro". O culto irá combinar elementos da filosofia espírita kardecista, dos vários cultos afro-brasileiros, tradições indígenas, do cristianismo católico e modernamente, conhecimento vindo de cultos esotéricos. Por ter nascido e se desenvolvido nas classes mais humildes da população brasileira, a condução e filosofia do culto muitas vezes ainda difere, havendo visões até mesmo conflitantes acerca de vários conceitos da religião entre seus praticantes.

Aparentemente, o culto umbandista, trajes, cantos e demais características assemelham-se bastante ao candomblé e outros cultos afro-brasileiros, mas a diferença fica evidente com uma observação mais detalhada, pois a umbanda adota figuras indígenas (os caboclos), negros urbanizados e inseridos na cultura europeia (pretos-velhos, pombas-gira e zé pelintra) e conceitos de reencarnação encontrados na doutrina espírita. A umbanda adotará ainda em seu panteão Exu, deus da mitologia iorubá (nagô), em meio a figuras do panteão bantu quimbundo, bem como a adoração à Santíssima Trindade católica. Tudo isto é estranho ao candomblé, que, a grosso modo, é a reconstituição de tradições quase que exclusivamente iorubás em terras brasileiras. (Com informações da Revista de História, publicada em 02/12/2008)