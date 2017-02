Vinde e Vede reúne mais de 100 mil em mistura de fé, religião e festa

O carnaval oficial dos católicos em Mato Grosso, chamado há 31 anos de Vinde e Vede, terá uma programação especial em 2017, com temática alusiva aos 300 anos da primeira manifestação de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, aos pescadores na cidade de Aparecida (São Paulo), e também sua primeira aparição registrada no mundo, aos três irmãos pastores na cidade portuguesa de Fátima, há um século.

Arcebispo de Cuiabá, Dom Milton Antônio dos Santos falou ao por telefone que a programação deste ano estará intensa devido à alegria de poder celebrar as confirmações da “mãe de Jesus”, intercessora e que, como toda mãe, “se encarna na vida dos filhos”.

Considerado o carnaval oficial dos católicos, o Vinde e Vede é reconhecidamente o maior evento cristão a ocorrer nos dias de carnaval em Mato Grosso. Reúne uma média de 100 mil pessoas nos quatro dias de comemoração e já chegou ao recorde de 120 mil fieis em algumas edições.

De acordo com a assessoria de comunicação, “em local com completa estrutura, desde estacionamento, segurança, praça de alimentação e shopping de artigos religiosos, entre outros”.

Outro motivo de festa para os seguidores da Igreja estabelecida oficialmente pelo imperador romano de 306 e 337 de nossa era, Flavius Valerius Aurelius Constantinus (272-337), tornado à história como Constantino I ou Constantino o Grande, é o jubileu de 50 anos da Renovação Carismática Católica.

Tudo começa no sábado, dia 25, e dura doze horas seguidas, com início às 18h e encerramento às 06h da manhã. É um baile popularmente chamado de Micarecristo – espécie de carnaval da juventude cristã católica. Nessa noite tocarão a Banda Dominus, que de acordo com a assessoria tem “uma pegada mais roqueira”, a banda Dois In, cujo som é uma espécie de axé católico, e uma palestra do padre mexicano Prado Flores, estudioso especialista em Nossa Senhora Aparecida.

A programação segue no domingo, dia 26, a partir 14h, com a missa de abertura oficial, celebrada pelo padre Paulo Ricardo de Azevedo, o advento do novo pentecostes e a comemoração do jubileu de ouro pelos 50 anos de fundação do movimento conhecido como Renovação Carismática Católica.

Hoje relativamente bem aceito em todos os círculos da hierarquia estabelecida há mais de 1.500 anos entre os padres, bispos, arcebipos e cardeais, nasceu em polêmica porque rompia exatamente com muitos pontos do dogma do catolicismo tradicional, com padres mais novos tendo postura e discurso mais próximo dos pastores pentecostais, mais informais e menos distantes dos fieis, além de muita música e uma apologia menos sisuda. Curiosamente, o próprio Vinde e Vede foi criado pelo movimento da Renovação Carismática.

Também serão comemorados nesse dia o novo pentecostes, com a presença da imagem Nossa Senhora Aparecida e uma palestra sobre o advento dela.

Na segunda (27), mesmo horário de todos os dias, haverá o grande cenáculo mariano, momento em que todas as capelas de Nossa senhora de Fátima estarão lá para celebrar a presença da Aparecida, com uma missa, uma procissão, pregação e louvores.

O encerramento se dá no feriado de carnaval terça (28) e será alusivo aos 300 anos da primeira vinda de Nossa Senhora no Brasil, em Aparecida, quando a imagem foi achada pelos três escravos pescadores dentro do rio Paraíba do Sul, em 1717.

“Com muita alegria, queremos reunir entre 100 mil a 120 mil pessoas nesses quatro dias. Para anos da arquidiocese o Vinde e Vede é uma vitrine onde expomos coisas. Uma vitrine de evangelização para mostrarmos como deve ser a fisionomia deste ano de 2017, que não será a mesma coisa de 2016, pois o grande centro vai ser o jubileu dos 300 anos da padroeira do Brasil que também é mato-grossense”, conta o arcebispo.

Ele se refere ao fato de a imagem que já está em Cuiabá ter vindo com um manto onde estão bordadas as bandeiras do Papa Francisco I, do Brasil e também a de Mato Grosso.

O presente foi trazido pelo padre Evaldo, da TV Aparecida. “A costureira colocou também a bandeira de Mato Grosso; se tem a bandeira de Mato Grosso é mato-grossense”, diz, entre risos e lembrando ser ele torcedor do Corinthians.

Falando um pouco mais sério, ele exalta a figura de Nossa Senhora como mãe e o nível de devoção a ela dedicado em todo o Brasil, lembrando, entretanto, que aqui é diferente.

“Em Mato Grosso é de uma especial devoção. Há muitas igrejas com o nome de Nossa Senhora Aparecida. Além disso, este Vinde e Vede vai ser a grande celebração da Arquidiocese, dos jubileus (da Renovação Carismática e da primeira manifestação), dos 100 anos do evento ocorrido em Fátima para os três pastorinhos”.

O 31º Vinde e Vede será realizado no Memorial do Papa João Paulo II, popularmente conhecido como Sesi Papa.

A prefeitura vai disponibilizar várias linhas de ônibus especiais saindo dos bairros diretamente para lá.

Quem quiser ir de Uber, táxi ou carro próprio deve rumar à Avenida Oátamo Canavarros, nº 1, bairro Morada do Ouro, Cuiabá.