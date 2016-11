Voluntários se doam para pessoas do Estado e o Natal dura o ano inteiro

Arquivo Mutirão pelo riso é uma das ações de voluntariado. Com eles, o sorriso brota nos rostos dos pacientes

Ajudar outras pessoas parece adquirir urgência especial nesta época do ano, quando todos, mesmo quem declara não carregar crença alguma em nada, sentem-se compelidos a uma pausa e a tomar parte em alguma forma de aproximação humana.

É tempo de doações, cordialidade e maior cuidado com o próximo. No mais das vezes, isso dura até 1º de janeiro, ironicamente, o dia dedicado à confraternização universal.

Mas há aqueles que fazem deste período uma luta do ano todo, e sem receber nenhum centavo por isso. São os trabalhadores voluntários.

Em Mato Grosso há inúmeros exemplos, grupos formados tanto por uma quanto por até 100 pessoas – caso dos Jovens Solidários -, além de redes de solidariedade de trabalho a longo prazo, como são os envolvidos com o InBecas, que presta consultoria para famílias de pequenos produtores rurais em torno de uma produção mais sustentável.

Dentre as muitas histórias encontradas pelo , destacamos as atividades de três, dentre esses ajuntamentos de gente que decidiu buscar no cuidado com o outro um sentido maior para manter seu dia a dia.

Um exemplo é o grupo Jovens Solidários, composto, apesar do nome, por cerca de 100 pessoas de diversas idades e cuja atividade principal é baseada em conseguir ajuda e angariar alimentos para doação às famílias carentes do bairro Jardim Umuarama, em Cuiabá, e para a Associação de Amigos das Crianças com Câncer (AACC), especialmente.

Mas eles também costumam fazer atividades sociais em diversas outras comunidades e instituições, como visitar e levar doações ao Abrigo Bom Jesus – asilo voluntário para pessoas com mais de 60 anos, muitas das quais deixadas lá definitivamente (sem visitas ou contato algum) pelos seus familiares – orfanatos e moradores de rua ou dependentes químicos.

Um dos fundadores dos Jovens Solidários, Ícaro Silva, explica que o projeto acaba de fazer quatro anos de existência (foi fundado em outubro 2012) e, além de doações de alimentos, promove também distribuição de remédios, roupas, brinquedos e o que mais eles conseguirem a seres humanos em situação de vulnerabilidade social, psicológica ou qualquer dificuldade que estiverem passando alheia às suas vontades.

Ícaro lembra que, para ajudar quem precisa, só é preciso iniciar a corrente construindo o primeiro elo. “Tudo começou com uma pequena reunião formada por sete amigos. A ideia partiu de um desejo pessoal ao qual convidei amigos a participar. Como éramos poucos e não tínhamos experiência, procuramos outro grupo que estava organizando um evento social na época e ajudamos doando 80 brinquedos”.

A satisfação advinda desse primeiro ato foi tão gratificante que eles resolveram dar continuidade às ações formando a organização sem fins lucrativos. Trata-se de uma rede que envolve voluntários de diversas profissões, além do apoio com médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, advogados e fisioterapeutas, entre vários outros profissionais.

Entretanto, há dificuldades cotidianas na manutenção dessas atividades, pois eles dependem inteiramente de doações para seguir com essas ações. Ele conta que, normalmente, a ajuda parte de amigos, voluntários, familiares e terceiros. Sempre que lançam alguma campanha ou ação, colocam todas as forças na divulgação, pois há dificuldade em conseguir doadores.

“Não aceitamos dinheiro, apenas o necessário para realizar as ações. Exemplo mais recente é a campanha do Natal Sem Fome. O que pedimos para as pessoas é apenas colaboração de alimentos não perecíveis, da qual todos podem participar. Graças a Deus, hoje em dia conseguirmos realizar coisas grandes como o Natal de 2014, quando conseguimos levar seis toneladas de comida às famílias que vivem no lixão de Várzea Grande”.

Solidariedade no campo

Arquivo Voluntários ajudam pequenos produtores rurais com projetos de recuperação de áreas degradadas

Além do ambiente urbano, há pessoas que também precisam de apoio na zona rural. Para auxiliar pequenos produtores na recuperação de áreas degradadas, além de formatar projetos de industrialização e comércio de pequena produção, sem contrapartida financeira, há o trabalho do Instituto Brasileiro de Estoque de Carbono e Ações Sustentáveis (InBECAS), em atuação desde 2010.

“Apoiamos pequenos produtores rurais com projetos de recuperação de áreas degradadas. Elaboramos projetos, licenciamos, regularizamos ao máximo pequenas propriedades rurais”, explica o fundador da organização Midiageo e do próprio InBECAS, Anderson Alexandre.

Atualmente, o trabalho deles é desenvolvido em municípios como Dom Aquino, Juscimeira, Chapada, Jaciara, Campo Verde, Primavera, Paranatinga, Rondonópolis, Vila Rica, Santa cruz do Xingu, São José do Xingu, Confresa, Cascalheira, Barra do Garças, São José do Rio Claro, Colider e outros municípios de Mato Grosso, Pará e Amazonas.

Anderson conta que seu primeiro contato com ação social se deu de maneira um tanto quanto desordenada, pois, aos nove anos de idade, começou a retirar comida do armário de casa para levar a uma vizinha, mãe de quatro filhos pequenos, recentemente abandonada pelo marido e conhecendo todas as dificuldades cotidianas da maioria das mães solteiras do Brasil de hoje.

A mãe dele percebeu que o armário esvaziava mais rápido que o habitual e, também em dificuldade financeira, tentou explicar ao filho que era necessário arrumar uma outra maneira de auxiliar a vizinha e os quatro pequenos amigos, já que eles não tinham como sustentar a si e mais outras cinco pessoas. Encontrar essa alternativa para auxílio social tornou-se missão. “É o que tenho feito de lá para cá, sempre que me deparo com situações semelhantes”, conta o fundador do InBECAS.

Dificuldades

Como nem só de boa vontade vivem os homens, os dois voluntários encontram percalços cotidianos para conseguir levar o que planejam a quem precisa. No caso dos Jovens Solidários, a crise financeira às vezes influencia na diminuição da disposição das pessoas em doar. Quando isso acontece ou doações demoram a chegar, a rede formada às vezes por até 400 voluntários (a rotatividade advém do tempo das pessoas, como não poderia deixar de ser), sendo algo entre 90 e 100 fixos, são promovidas rifas, vendas de pizzas e às vezes retiradas também do próprio bolso.

"Levamos o humor

e o amor, através da

arte do palhaço", diz

membro do Só Ria

“Sempre que uma ação é lançada, nós voluntários ajudamos com alguma coisa, cada um dá um pouco e conseguimos montar grandes ações. Às vezes temos apoio de empresas e terceiros”, explica Ícaro. Entretanto, há várias maneiras de contribuir, pois há pessoas somando nos bastidores, preparando e organizando as ações. “Muitos, mesmo não estando lá contribuíram antes, porque às vezes acontece de no dia em que a ação está programada eles não podem ir, por trabalho ou coisas do tipo”. Ou seja, o trabalho é contínuo e sempre tem espaço para quem se interessar.

Sem um local fixo como sede, eles esclarecem que o contato com novos voluntários é feito por meio das mídias sociais como o Facebook e o site deles. Assim, todo e qualquer interessado em ajudar com doações, por exemplo, só precisa entrar em contato com o grupo, pois eles darão um jeito de buscar onde a pessoa estiver e quiser.

Para tornar-se voluntário e doar só trabalho, é preciso apenas querer e chegar. “A cada dois meses realizamos ações sociais, em diversos locais como asilos, creches, comunidades carentes, casas de apoio, orfanatos e etc. Nós visitamos o local e, de acordo com a necessidade, nós preparamos uma ação social”, continua Ícaro.

Um ato de solidariedade gera uma onda sem fim

No caso do trabalho desenvolvido no campo, a política atual é “a principal barreira”, conta Anderson, do InBECAS. Isso acontece porque o projeto para o pequeno produtor rural, em suma, exige montagem de matriz produtiva nos núcleos e industrialização sustentável da produção. “Temos que gerar emprego e renda com sustentabilidade nas regiões dos núcleos para elevarmos o IDH [Índice de Desenvolvimento Humano, cujos padrões são estabelecidos pela Organização das Nações Unidas-ONU]. Não é fácil trazer indústrias dispostas a investir sem a contrapartida de algumas isenções de impostos”, esclarece Alexandre, “essa negociação estadual e municipal tem muitos pormenores que inviabilizam a melhoria do nosso Estado, infelizmente”.

A solução encontrada pelos voluntários do InBECAS foi conseguir, após a regularização da propriedade, elaborar um inventário das emissões de gases de efeito estufa para tentar reduzí-los ao máximo. “Com isso, conseguimos verbas internacionais mediante compensação de emissões. A partir daí, criamos um modelo especifico de crédito de carbono, o CAS (Crédito Ambiental Socioeconômico), em parceria com a Midiageo Grupo Ltda, chamado internacionalmente de ESC (Environmental Socioeconomic Credit [MidiaGEO Standard])”, explana Alexandre.

Quando estiver difícil, Sorria

Outro trabalho voluntário desenvolvido em Cuiabá diz respeito à saúde e recuperação das pessoas convalescentes em hospitais e unidades de saúde. Muitas vezes, doentes do corpo, tendemos a deixar de lado o primeiro dos remédios: a esperança em dias melhores. Para apoiar esses momentos particularmente difíceis, há a Operação SóRia, com palhaços médicos sorrisologistas.

Eles atuam em Cuiabá desde julho de 2010, explica o dentista Aluísio Junior, e levam sua terapia de riso para curar em unidades de saúde como o Hospital de Câncer de MT, a Santa Casa, o Hospital Santa Helena e Hospital Julio Muller, todos de atendimento público.

“Levamos o humor e o amor, através da arte do palhaço, ou melhor médicos palhaços, com músicas, histórias, truques de mágica, improviso e muita criatividade”, explica Júnior.

O nome do grupo já entrega a intenção: Operação SóRia, Sorrisologistas. A intenção, continua o dentista-palhaço, é levar “graça desde a portaria do hospital até os quartos dos pacientes” e, dessa forma, amenizar como podem o sofrimento de quem passa na maioria das vezes pelo pior momento da vida.

Arquivo Tropa do "riso" atua em Cuiabá desde 2010. Levam alegria e amenizam o sofrimento de pacientes

Sobre as maiores dificuldades no desenvolvimento das ações, o dentista aponta exatamente a perda de pacientes.

“Saber lidar com uma perda de alguém de quem você se aproximou, fez amizade e com a família, acompanhou todo o tratamento e, de repente essa pessoa se vai...”, conta Junior, que rapidamente lembra da missão: “Mas sabemos que muitos precisam de nós” e por isso seguem em frente.

Os recursos para fantasias, transporte até os locais, maquiagens, roupas e demais adereços sai de amigos, familiares, igrejas, empresas e, claro, várias vezes, do próprio bolso dos 40 envolvidos na terapia do riso.

Para participar da Operação SóRia e tornar-se um Sorrisologista é necessário passar pela escola de palhaços Operando e Sempre Só Rindo.

"Sabemos que

muitos precisam

de nós" - Júnior

“São três meses de curso, sempre nos meses de abril até junho e mais um mês de tempo prático. Os interessados em ingressar no projeto após a conclusão da escola podem fazer parte após passar por alguns critérios de avaliação. Sendo aprovados, serão aceitos a ingressar nesse chamado”, explica Junior. Para saber como se matricular, só acessar o Facebook deles.

Quem quiser se envolver com sustentabilidade de pequena produção por meio da InBECAS devem seguir dois caminhos. Para ingressar como pequeno produtor rural, a via é procurar a associação de produtores para obter as informações específicas.

Interessados em se tornar voluntários podem enviar email para anderson@inbecas.org.br. Eles mantêm, nas proximidades da baixada cuiabana, núcleos no Vale do São Lourenço como município sede em Dom Aquino e Vale do Santiago, tendo como local sede o Distrito de Santiago do Norte, Paranatinga-MT. Os dois fazem parte do projeto D’Cerrado A’Amazonia REDD BRASIL.

Seja um Voluntário!