"Com tal posicionamento, seguiremos denunciando o vergonhoso golpe de 2016, bem como mobilizando os trabalhadores e segmentos democráticos de nossa cidade a resistir à regressão de direitos, visando a retomada do protagonismo popular"

Resolução do Diretório do PT de Cuiabá negando apoio tanto para Emanuel Pinheiro (PMDB) e quanto para Wilson Santos (PSDB) no 2º turno