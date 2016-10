12 prefeitos assinam TAC com MPF sobre transparência e informação

Reprodução 12 prefeitos têm até dezembro para se adequarem

às leis de transparência e acesso à informação

12 prefeitos da região Noroeste do Estado assinaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal (MPF) no qual se comprometem a atualizar ou introduzir as informações obrigatórias nos respectivos Portais da Transparência até o fim dos mandatos, que se encerra em dezembro.

Dentre os dados obrigatórios definidos pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar 141/2012 (Lei da Transparência), devem constar informações pertinentes à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos.

As prefeituras que não acatarem as exigências legais podem ser impedidas de receber transferências de verbas federais por meio de convênios, o que pode trazer enormes prejuízos, impossibilitando inclusive a execução de projetos por conta dessa importante fonte de receita.

O não cumprimento das exigências legais também podem ensejar a responsabilização do prefeito por ato de improbidade administrativa. Os municípios dos quais os gestores assinaram o TAC são Aripuanã, Brasnorte, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juara, Juína, Juruena, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Rondolândia e Tabaporã.

As providências a serem tomadas pelas prefeituras são: