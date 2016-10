16 empresas são notificadas pela PGE com pendências em processos

PGE Empresários pendentes devem procurar PGE no prazo de 15 dias a contar de 6ª

A Subprocuradoria-Geral Fiscal da PGE notificou 16 empresas que constam no sistema com débitos pendentes referentes a processo de compensação. A notificação consta no edital publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta (14).

“Com o intuito de solucionarmos amigável e extrajudicialmente a questão, pedimos, encarecidamente, que os interessados, ou quem os represente, compareça na sede do órgão”, diz trecho da notificação.

O prazo de comparecimento aos representantes das empresas notificadas é 15 dias úteis, a contar a data de publicação. A unidade especializada da Procuradoria Geral do Estado fica na avenida Rubens de Mendonça, nº 3415, Complexo III da Sefaz, Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

O contato pode ser feito pelos telefones (65) 3613-5900, 3641-3787 ou via portal institucional da PGE (www.pge.mt.gov.br). O horário de expediente externo funciona das 13h às 19h. A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Na definição do art. 1009 do Código Civil de 1916, ela ocorre quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor de obrigações, uma com a outra, operando-se a extinção até onde se compensarem. (Com Assessoria)

Confira, abaixo, a relação das empresas notificadas.