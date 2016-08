17 dias após ter recurso negado pelo TRF, 5ª prisão de Eder é cumprida

Gilberto Leite/Rdnews Eder Moraes é preso pela quinta vez. Ele violou 92 vezes termos da tornozeleira

Pela 5ª vez, o ex-secretário Eder Moraes foi para a cadeia. Ele deu entrada no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) na manhã desta sexta (26), 17 dias após a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ter negado pela segunda vez, por unanimidade, o pedido de habeas corpus interposto pela defesa do ex-secretário. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz 5ª Vara Federal Jefferson Schneider nessa quinta (25).

O ex-secretário foi preso pela quarta vez, em 3 de junho, em decorrência dos problemas referentes ao uso de tornozeleira eletrônica. Ele foi solto no dia 24 do mesmo mês, após decisão do desembargador Cândido Ribeiro. Essa prisão ocorreu também por decisão do juiz Schneider.

Em 26 de julho, também por unanimidade, a Quarta Turma do TRF havia revogado a liminar que concedeu a liberdade ao ex-secretário. Em seguida, os advogados de Eder protocolaram uma petição que buscava anular o julgamento, sob o argumento de que a defesa não foi comunicada do julgamento, de modo que pode participar e fazer a sustentação oral. A partir de então, Eder se manteve recolhido em casa, aguardando decisão que poderia mandá-lo novamente ao CCC, o que ocorreu nesta manhã.

Imbróglio

Eder foi preso porque violou, no período de 60 dias, 92 vezes os termos da utilização da tornozeleira eletrônica. Em seguida, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Tofolli revogou a prisão, mas não a ordem de prisão. Isso porque o ministro entendeu que houve violação dos direitos de Eder, pois ele não foi chamado para se defender sobre os problemas no uso da tornozeleira.

Condenação

O ex-secretário de Fazenda e da Casa Civil Eder Moraes, há 3 dias, foi condenado a mais 12 anos de prisão pelo juiz federal da 5ª Vara, Jeferson Schneider. A ação é uma das que apuram crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, por meio meio da transação entre a empresa Brisa Assessoria e o Mixo Esporte Clube - referentes às investigações da Operação Ararath.

