2º pedido de vista adia conclusão do julgamento de HC de ex-secretário

Tarso Nunes Permínio Pinto segue preso desde 20 de julho no Centro de Custódia de Cuiabá

Um pedido de vista do desembargador Alberto Ferreira, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, adiou a conclusão do julgamento do pedido de soltura do ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto, preso desde 20 de julho por força da segunda fase da Operação Rêmora, denominada "Locus Delicti".

O recurso, que também pede a anulação da Rêmora, já conta com dois votos, um do desembargador relator Rondon Bassil pelo não conhecimento do habeas corpus, e outro do desembargador Pedro Sakamoto, que no início desta tarde (14) votou pelo conhecimento da medida.

Os votos, contudo, não se referem ao mérito do recurso. Ou seja, os desembargadores não votaram exatamente sobre a soltura de Permínio, mas sim no sentido de esclarecer que a peça é válida. O voto de Bassil foi proferido na sessão realizada em 31 de agosto. Naquele dia, Sakamoto foi quem pediu vista e, hoje, retomou o julgamento. “Pedi vista para melhor formar a minha convicção”, iniciou.

Nesta linha, Sakamoto citou os argumentos da defesa quanto à existência de verbas federais nas obras investigadas no bojo da Operação Rêmora e, em seguida, leu o posicionamento da juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, no qual a magistrada diz que não houve aplicação de verba federal nas obras, afastando a tese da defesa. “Trocando em miúdos ela disse que houve os contratos, mas não houve pagamento”, resumiu o desembargador.

Depois disso, Sakamoto leu algumas jurisprudências e, por fim, conheceu o recurso. “Assim, forte nos documentos, conheço da impetração sem entrar no mérito”, ressaltou.

Na condição de 2º vogal, Alberto Ferreira disse que foi procurado pela defesa do ex-secretário e se viu em “um mar de incertezas”. Diante disso, entendeu ser necessário pedir vista para analisar mais atentamente a questão.

Denúncia

Na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual, por meio do Gaeco, o ex-secretário é apontado como o “manda-chuva” da organização criminosa que orquestrou um esquema para frustrar as licitações da Seduc.

Segundo o Gaeco, os elementos probatórios colocam Permínio no topo da cadeia hierárquica do núcleo de agentes públicos da organização criminosa. “Já que demonstram claramente que ele não só tinha conhecimento de toda a atuação delitiva dos agentes públicos como também detinha pleno comando sobre Fabio Frigeri, Wander Luis dos Reis, Moises Dias da Silva e Giovani Belatto Guizardi, já que pessoalmente coordenava a atuação deles”, diz trecho da denúncia.

A Operação Rêmora apura a existência de fraudes em licitações por meio de uma organização criminosa formada por servidores e empresários do ramo da construção civil.

MPE diz que Permínio era “manda-chuva” de organização criminosa