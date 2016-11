3ª Câmara do TJ ratifica liberdade do responsável pela morte de Maiana

Gilberto Leite/Rdnews Rogério da Silva Amorim obteve a liberdade seis dias após ser sentenciado à pena de 20 anos e três meses de reclusão devido a morte de Maiana Mariano

Por unanimidade, os desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça ratificaram a decisão liminar que colocou em liberdade o empresário Rogério da Silva Amorim, condenado pela morte de Maiana Mariano. Ele obteve a liberdade seis dias após ser sentenciado à pena de 20 anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado. A decisão foi proferida em julgamento realizado nesta tarde (23).

Conforme o processo, Rogério foi denunciado em julho de 2012, em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, pelo qual foi condenado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri levada a cabo em 19 de outubro, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva.

O réu mantinha um relacionamento com a vítima e foi condenado como mandante do crime e por homicídio triplamente qualificado. Já Paulo Ferreira Martins, de 44 anos, que confessou ter asfixiado a adolescente, foi condenado a 18 anos e 9 meses por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, também em regime fechado. Carlos Alexandre da Silva, de 34 anos, que confessou ter ajudado a enterrar o corpo da vítima, foi condenado a um ano e seis meses em regime aberto.

Caso

Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público Estadual, no dia do homicídio, o empresário teria mandado Maiana descontar um cheque de R$ 500 e levar o dinheiro para um chacareiro. Ela foi ao banco com uma motocicleta que tinha ganhado do empresário e, depois, se dirigiu à chácara. De acordo com o MPE, a jovem foi morta na chácara e teve o corpo colocado dentro de um carro de passeio e, em seguida, deixado na região da Ponte de Ferro, em Cuiabá.

Os restos mortais da adolescente foram encontrados no dia 25 de maio de 2012, cinco meses após o crime. Maiana e Rogério mantiveram um relacionamento extraconjugal por aproximadamente um ano e estavam vivendo juntos havia cinco meses, em regime de união estável, quando o assassinato foi cometido.

A ex-mulher de Rogério também foi denunciada pelo MPE como participante dos crimes, mas a Justiça considerou que não havia indícios da participação dela. O corpo da vítima foi sepultado sete meses após o desaparecimento e morte da adolescente, no Distrito do Coxipó do Ouro, na Capital. Um dos acusados do crime foi quem indicou para a polícia o local onde o corpo havia sido enterrado.

