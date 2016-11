8 servidores do IBGE no Estado são punidos por desviarem R$ 1,3 mi

Reprodução 8 servidores do IBGE no Estado são punidos por usarem cartão corporativo de forma irregular

Oito servidores do IBGE em Mato Grosso sofreram penalidades disciplinares aplicadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com a colaboração do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU). Com isso, o então chefe da unidade estadual, que exerceu o cargo por mais de 30 anos, foi demitido, duas pessoas sofreram cassação de aposentadoria e cinco foram suspensas de 30 a 90 dias.

As punições são resultado de um processo administrativo disciplinar (PAD), aberto pelo IBGE, conforme determina a Lei nº 8.112/1990, que garantiu aos envolvidos o direito à ampla defesa e ao contraditório. A decisão está publicada na edição do Diário Oficial da União do último dia 1º. Na Justiça Federal, os servidores respondem pelos crimes de peculato e associação criminosa.

O PAD foi instaurado após a deflagração da Operação Dr. Lao, em abril de 2014. O Ministério da Transparência, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF), desarticularam uma organização especializada em desviar recursos públicos por meio do uso irregular de cartões corporativos.

As investigações demonstraram que o grupo movimentou quase R$ 1,3 milhão a partir de prestações de contas fraudulentas, saques irregulares, recibos inidôneos, dados de veículos incompatíveis com a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e notas fiscais frias.

A atuação conjunta também gerou benefícios financeiros aos cofres públicos. Em 2013, ano anterior à operação, o IBGE no Estado consumia R$ 538 mil com cartões corporativos. Em 2015, o gasto foi de R$ 119 mil, uma redução de 80%. Em 2016, até o momento, R$ 93 mil. Esses valores podem ser consultados no Portal da Transparência do governo federal. (Com Assessoria)