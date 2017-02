Abastecimento de máquinas ilegal fomentava esquema, aponta delator

Colaborador premiado, o ex-secretário estadual de Administração Pedro Elias revelou à Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) a existência de esquema para desviar dinheiro público, a partir do abastecimento dos veículos que faziam a manutenção de estradas não pavimentadas no interior. O depoimento foi prestado aos delegados Márcio Moreno Vera e Alexandra Fachone, em 20 de abril do ano passado.

Paulo Victor Fanaia Ex-secretário Pedro Elias conta esquema de corrupção envolvendo abastecimento de máquinas

Pedro Elias afirma que, em agosto de 2013, quando ainda era adjunto na secretaria estadual de Administração (SAD), recebeu ordem do então chefe de gabinete Sílvio Corrêa, hoje preso por envolvimento em esquemas de corrupção, para marcar reunião com representantes do Marmeleiro Auto Posto Ltda. O encontro com os proprietários Juliano e Graciely Volpato teria acontecido no Palácio Paiaguás, no período em que o Estado era governado por Silval Barbosa (PMDB), preso desde setembro de 2015 em decorrência das Operações Sodoma e Seven.

Na reunião, Pedro Elias teria tomado conhecimento que desde o início de 2013 havia fraude no abastecimento de máquinas que prestavam serviços para o Estado. Segundo ele, havia um programa de patrulhas rodoviárias no interior para estradas não pavimentadas composto de máquinas, como patrola, caminhão, pá-carregadeira, trator de esteira e veículos de apoio, os quais eram abastecidos através de caminhões tanques denominados “melosas”.

O Marmeleiro Auto Posto tinha conexão com a Saga Comércio de Tecnologia e Informática Ltda. A empresa, que era responsável pelo cartão de abastecimento, fazia inserções falsas simulando uso de combustível por parte desses caminhões tanques em grandes quantidades. Entretanto, Pedro Elias não revelou no depoimento o valor da fraude.

Trajetória

Pedro Elias, que assumiu a titularidade da SAD em 2014, quando Francisco Faiad (PMDB) deixou o cargo para concorrer a deputado estadual, explicou aos delegados a trajetória no Governo do Estado. Disse que em razão do trabalho desempenhado na campanha eleitoral de 2010, foi nomeado assessor especial da Casa Civil a pedido de Rodrigo Barbosa, filho de Silval. Em 2013, Pedro Elias foi nomeado adjunto da SAD. Assumiu a titularidade em 2013.