Acusado de estupro, Chico 2000 não obtém soltura e fica sem diplomação

Vereador Chico 2000 sofre derrota na Justiça e perderá diplomação na quinta

O vereador por Cuiabá Chico 2000 (PR) não conseguiu revogar o pedido de prisão e, por isso, não será diplomado, nesta quinta (15), junto com os 44 eleitos e suplentes. Segundo o advogado de defesa Hélio Passadore, o juiz da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, vai esperar que todas as testemunhas sejam ouvidas.

Caso o vereador não consiga a liberação até 1º de janeiro, a situação deve ficar ainda mais delicada, tendo em vista que se trata da data para o novo mandato. Preso desde terça (6), Chico 2000 foi acusado pela enteada de 11 anos de prática de estupro.

Conforme o advogado, o pedido de revogação da prisão preventiva foi encaminhado ao Ministério Publico Estadual (MPE) na sexta (9). “Esta prisão não tem fundamento. Não acredito que haja outras vítimas”, afirma ao . Com o pedido negado, Hélio explica que agora aguarda a volta do filho do vereador, de Rondonópolis, para definir o que será feito. “Vou esperar para que juntos possamos analisar se entramos com um habeas corpus”, conclui.

Caso

Chico 2000 foi denunciado em 13 de novembro, pelo suposto estupro da enteada de 11 anos. Entretanto, a ordem de prisão foi decretada no domingo (4). Na ocasião, o político foi procurado na residência e no local de trabalho, mas não foi localizado e chegou a ser considerado foragido.

Contudo, o parlamentar se entregou ao delegado Eduardo Botelho, titular da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). Um dos argumentos para o mandado de prisão preventiva seria o intuito de evitar que o republicano não coaja outras pessoas que possam ter sido vítimas dele. Chico 2000 está encarcerado no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

O vereador ficará preso por 30 dias, período que pode ser prorrogado por mais 30. O delegado afirma que a prisão é imprescindível à investigação. “Somente com o encarceramento provisório do implicado possíveis vítimas terão a tranquilidade necessária para vir até a delegacia e produzir provas necessárias contra ele.”

