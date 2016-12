Reprodução Vereador por Cuiabá Chico 2000 está preso suspeito de abuso sexual de menor

Um dia após ter um mandado de prisão temporária decretado pela Justiça em virtude da acusação de estupro de vulnerável, a defesa do vereador Chico 2000 se prepara para ingressar com um habeas corpus. “Pretendemos impetrar hoje, mas se não der tempo, só na sexta”, disse o advogado Hélio Passaredo, ao , descartando assim a possibilidade de recorrer da prisão durante o plantão desta quinta (8), por conta do feriado.

Passaredo argumentará que o parlamentar tem condições de responder ao processo em liberdade, pois se apresentou na delegacia desde o primeiro boletim de ocorrência. “Ele nunca fugiu, se apresentou todos os dias, se colocou à disposição da polícia, isso conta. Mas o delegado quer o contrário, só quer holofote”, critica o advogado. Segundo Passaredo, Chico está abalado com a situação. “Não resta dúvida que qualquer pessoa fica abala com uma situação dessas, mas ele é bastante forte, vai superar”, avalia.

Chico foi denunciado no último dia 13, pelo suposto estupro da enteada de 11 anos. A ordem de prisão foi decretada no domingo (4). Ontem, o político foi procurado em sua residência e no local de trabalho, mas não foi localizado e chegou a ser considerado foragido.

Contudo, ao final da tarde, o parlamentar se entregou ao delegado Eduardo Botelho, titular da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). Um dos argumentos para o mandado de prisão preventiva seria o intuito de evitar que o republicano não coaja outras pessoas que possam ter sido vítimas dele.

O vereador ficará preso por 30 dias, período que pode ser prorrogado por mais 30. O delegado afirma que a prisão é imprescindível à investigação. “Somente com o encarceramento provisório do implicado possíveis vítimas terão a tranquilidade necessária para vir até a delegacia e produzir provas necessárias contra ele.”

Vereador se entrega, não comenta o caso, passa no IML e é levado ao CCC