Advogado diz que prisão de João Emanuel foi para colocar 7ª Vara na mídia

O advogado Lázaro Roberto Moreira Lima, irmão do ex-vereador João Emanuel, preso na Operação Castelo de Areia, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta sexta (26), considerou a medida arbitrária. Além disso, negou qualquer envolvimento nas supostas práticas criminosas e garantiu que somente prestou assessoria jurídica para a empresa Soy Group.

“João Emanuel foi preso apenas para dar mídia. A prisão foi decretada porque a 7ª Vara Criminal teve problemas nesta semana”, declarou Lázaro Roberto sem mencionar a decisão do Tribunal de Justiça que colocou a magistrada Selma Arruda em suspeição nos processos que tem como ré a primeira-dama do Estado Roseli Barbosa.

Lázaro Roberto também reclamou da prisão de João Emanuel, efetuada dentro do hospital onde o irmão está internado. “Preciso ler o processo para saber o que aconteceu e entender o motivo da prisão. A prisão no Brasil é exceção e não regra. João é só advogado. Já estou entrando com pedido de prisão domiciliar para meu irmão”, completou.

O próprio Lázaro Roberto foi alvo de condução coervitiva hoje. Segundo ele, houve constrangimento ilegal na Delegacia de Polícia. “Sofri brutalidade da Polícia e fizeram coerção moral. Fui acusado de olhar feio para um policial e me levaram para dentro de uma salinha onde sofri ameaças”, relatou.

A investigação, comandada pela Delegacia Regional de Cuiabá, em conjunto com a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), apura crimes de estelionato praticados pela organização criminosa, que age no Estado aplicando variadas formas de golpes, deixando prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões para pelo menos sete vítimas identificadas até o momento.

Em um dos golpes, uma vítima afirma que o vice-presidente da empresa Soy Group, o advogado João Emanuel, teria utilizado um falso chinês para ludibriá-lo em um suposto investimento emm parceria com a China, fazendo com que o investidor emitisse 40 folhas de cheque, que juntas somam R$ 50 milhões. Outras quatro pessoas também foram presas hoje.

Quadrilha atua desde 2014 e fez ao menos 7 vítimas; prejuízo, R$ 50 mi