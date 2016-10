Advogados criticam STF que mantém condenação após decisão de 2º grau

Os advogados Valber Melo, Francisco Faiad e Mário Sá criticam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF, por 6 votos a 5, em manter entendimento definido pela própria Corte em fevereiro, que permitiu a possibilidade de prisão após uma condenação por colegiado de segunda instância.

Neste sentido, segundo Valber, a decisão do Supremo sobre a execução imediata da pena a partir do segundo grau constitui-se em um “duro golpe” no princípio constitucional da presunção de inocência. “Um enorme retrocesso em matéria de garantias constitucionais e um retumbante erro histórico, que levará, sem dúvida alguma, milhares de inocentes a cumprir pena indevidamente”.

Reprodução Francisco Faiad e Valber criticam decisão do Supremo que mantém prisão após sentença de 2º grau

O advogado ainda ressalta que, além dos exemplos citados, a decisão tende a contribuir ainda mais com “o verdadeiro caos do sistema carcerário nacional, acometido pela superpopulação carcerária e pela não ressocialização”.

Ocorre que a OAB e o Partido Ecológico Nacional (PEN) pretendiam assegurar a possibilidade de condenados em segunda instância recorrerem em liberdade, enquanto não estivessem esgotadas as chances de recurso, ou seja, o trânsito em julgado.

Nesta linha, Valber ainda reforça que o posicionamento do STF despreza uma garantia conquistada. “Sem dúvida alguma, tal posicionamento, advindo daquele que deveria ser o Guardião da Constituição vilipendia abruptamente uma garantia conquistada a duras penas, tão cara à própria sociedade”.

O jurista também diz que por mais que se procure achar respostas para decisão do STF, não se achará evolução, senão o retrocesso. “Que, de plano, se afigura inconstitucional, pois que, de forma arbitrária e insustentável, minorou, diminuiu, fragilizou uma cláusula pétrea”, conclui.

Da mesma forma, Francisco Faiad classifica a decisão como absurda. “Rasga a constituição e destrói o estado democrático de direito”. Mário Sá, por sua vez, afirma que os fatos derrubarão a decisão “teratológica” do Supremo. “A bem da verdade é uma decisão puramente demagógica. O mundo dos fatos, o mundo real derrubará”.